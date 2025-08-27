Getränke gespikt? Fans geht es nach Nena-Konzert schlecht

Beim Altenberger Festival im Erzgebirge, das am vergangenen Wochenende zahlreiche Besucher anzog, kam es nach dem Auftritt von Nena (65) am Freitagabend zu einem besorgniserregenden Zwischenfall. Vier Gäste, drei Frauen und ein Mann, klagten über plötzliches Unwohlsein. Keiner von ihnen habe laut eigener Aussage übermäßig Alkohol konsumiert, was den Verdacht nahelegt, dass ihre Getränke möglicherweise manipuliert wurden. Die Polizei bestätigte unter anderem gegenüber Bild, dass wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt werde.

Laut Polizei wurden vor Ort Reste der konsumierten Getränke sowie Becher gesichert, die nun im Labor untersucht werden. Während die Beamten weitere Betroffene und Zeugen suchen, wird auch nicht ausgeschlossen, dass eine andere Ursache hinter den Beschwerden stecken könnte, wie etwa verdorbene Lebensmittel, die bereits vor dem Festival konsumiert wurden. Das Festival, das am Wochenende insgesamt etwa 5.000 Besucher in die kleine, sächsische Stadt Altenberg zog, ging mit weiteren gefeierten Auftritten anderer Künstler wie dem DJ-Duo Gestört aber GeiL sowie Schlagerstars wie Andy Borg (64) zu Ende. Der Veranstalter äußerte sich zu den Vorfällen ratlos.

Nena, die mit "99 Luftballons" einen Welthit landete, begeistert das Publikum schon seit Jahrzehnten mit ihrer außergewöhnlichen Stimme und Energie auf der Bühne. Ihre Musik ist nicht nur in Deutschland legendär, sondern sorgt auch international für Begeisterung. So überraschte die Sängerin Dua Lipa (30) bei einem Auftritt in Hamburg ihr Publikum mit einer deutschen Einlage ihres berühmten Songs und bewies damit, dass Nenas Hits auch nach all den Jahren nicht an Popularität verloren haben.

