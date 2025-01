Nenas Sohn Sakias bewegt die Fans mit erstem Solo-Auftritt

Vergangenen Samstag fand Florian Silbereisens (43) Show "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" mit zahlreichen Stars statt. Unter den Sängern befand sich auch ein ganz besonderer Künstler: Nenas (64) Sohn Sakias Kerner. In der Show gab der Newcomer sein Solo-Debüt und rührte damit die Zuschauer – bisher hatte er seine Stücke geheimgehalten. Gegenüber Bild erklärte er diesbezüglich: "Es hat bei mir etwas länger gedauert, bis ich mich für eine eigene Solo-Karriere entschieden habe. Aber es ist nie zu spät, gute Songs zu veröffentlichen."

Mit dem Anti-Kriegs-Lied "Wir kommen in Frieden" hat er viele Zuschauer berührt und ordentlich Komplimente abgesahnt. In den Instagram-Kommentaren des Künstlers zeigten sich die Nutzer begeistert. "Mega Stimme und ein wahnsinnig schöner Song" oder "Sehr stark, mein Lieber", lobten ihn die Fans. Besonders häufig verglichen sie den Newcomer mit Musiklegende Xavier Naidoo (53). "Stimme und Text sind wie Xavier", betonten mehrere User. Für den Schwall an Komplimenten bedankte sich der 34-Jährige auf seinem Account.

Nicht nur von seinen Fans bekam der Star-Nachwuchs viel Lob, auch Mama Nena widmete ihm liebe Worte. "Seine Art zu singen hat eine Tiefe, die uns bis heute ins Herz geht. Wenn er singt, geht für mich die Sonne auf", betont die "99 Luftballons"-Interpretin auf ihrem Instagram-Account. Doch nicht nur auf Sakias ist die Sängerin stolz – Bruder Simeon begleitete ihn am Klavier und Schwester Larissa mit ihrer Stimme. Für die fünffache Mama war der erste Solo-Auftritt ihres Sohnes also eine Familienangelegenheit. Für Nena ist das aber nichts Neues: Bereits 2017 saß sie gemeinsam mit Tochter Larissa in der The Voice Kids-Jury.

Matthias Nareyek/Getty Images "The Voice Kids"-Jury: Mark Forster, Nena, Larissa Kerner und Max Giesinger

Getty Images Sakias Kerner und Nena, Musiker

