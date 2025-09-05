Sängerin Nenas Ex-Freund Benedict Freitag ist verstorben

Benedict Freitag, bekannt als Schauspieler und Ex-Partner der Sängerin Nena (65), ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde von seiner Tochter Larissa Kerner über die sozialen Medien verbreitet. In einem herzergreifenden Instagram-Post schreibt sie: "Unser Papa, Benedict Franz Freitag, ist am Freitag, dem 15. August, weitergereist" und gewährt ihren Followern einen emotionalen Einblick in ihre Trauerphase. Sie fragt sich: "Sind die eigenen Eltern nicht unsterblich?" und beschreibt ihre Trauer als wellenartige Erlebnisse.

Larissa, die ebenfalls als Musikerin tätig ist, teilt in ihrem Beitrag nicht nur ihre Traurigkeit, sondern auch die wertvollen Erinnerungen an ihren Vater. Sie erinnert sich an gemeinsame Reisen, Theaterabende und die Geschichten und Lieder, die Benedict für sie gesungen hat. Trotz der Schwierigkeiten, die manchmal zwischen ihnen standen, drückte sie ihre Liebe und Dankbarkeit aus: "Du hast mir das Gefühl der großen, weiten Welt vermittelt." Die Verbindung zu ihrem Vater bleibt durch diese Erinnerungen lebendig, und in ihren Abschiedsworten findet sie poetische Wendungen, um ihre Gefühle auszudrücken: "Ich schaue in den Sternenhimmel und fühle deine Größe."

Die Beziehung von Nena und Benedict Freitag dauerte von 1987 bis 1992 und brachte drei Kinder hervor: die Zwillinge Larissa und Sakias sowie ihren erstgeborenen Sohn Christopher, der leider mit nur elf Monaten verstarb. Nena selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Verlust geäußert. Stattdessen teilte sie auf Instagram Schwarz-Weiß-Bilder von sich aus dem Jahr 1989, ihrer gemeinsamen Zeit mit Benedict. Nach dem Ende ihrer Beziehung mit Benedict fand die Sängerin mit Philipp Palm einen neuen Partner, mit dem sie zwei weitere Kinder hat. Trotz der vergangenen Beziehungen und dem Verlust von Benedict bleibt seine Erinnerung durch die Familie und die gemeinsamen Momente lebendig.

Instagram / larissa.kerner Benedict Freitag ist verstorben

Instagram / nena_official Nena, Sängerin

Instagram / larissa.kerner Larissa Kerner, Tochter von Sängerin Nena