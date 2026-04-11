Nena kündigt eine neue Konzerttour 2026 mit 45 Shows an

Nena (66) ist auch 2026 wieder auf deutschen Bühnen zu erleben. Die Sängerin hat eine neue Konzerttour angekündigt, die sie durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Dänemark führen wird. Insgesamt stehen 45 Live-Shows auf dem Programm. Den Auftakt macht sie nach aktuellem Stand am 29. Mai beim "Legends at the Sea Open Air" in Büsum. "Ich freue mich auf die Konzerte 2026 und all die Menschen, die dort sein werden. Wir gehen wieder gemeinsam auf eine Reise durch über 40 Jahre Nena-Musik", erklärte die Musikerin gegenüber Bild dazu.

Parallel zur Tour arbeitet Nena derzeit auch an neuer Musik, wie sie im Interview verriet. Neue Songs präsentiert sie dabei am liebsten zunächst auf der Bühne, bevor sie im Studio weiter daran feilt. "Einen neuen Song spiele ich am liebsten erst mal live. Es ist wie mit einem Buch, das man geschrieben hat. Als Erstes liest man seinen Freunden daraus vor", sagte sie. Möglich, dass auch auf der Tour der ein oder andere neue Song zu hören sein wird. Die bestätigten Konzerttermine führen Nena unter anderem nach Hamburg, Berlin, Leipzig, Bielefeld, Hannover und Nürnberg. Im Oktober endet die Tour voraussichtlich in Nürnberg.

Mit ihrer Tour setzt Nena ihre jahrelange Konzerttätigkeit fort. Ihre vorangegangene "Wir Gehören Zusammen"-Tournee war von 2023 bis 2025 gelaufen und hatte offenbar eine treue Fangemeinde angesprochen. Eine Live-Dokumentation dazu landete in den deutschen Album-Charts in den Top Ten – als Paket bestehend aus Live-Album, Konzertfilm und Fotobuch. Die Sängerin, die im März ihren 66. Geburtstag feierte, fordert ihr Publikum anlässlich der neuen Tour auf, gemeinsam die Bühnenmomente zu genießen: "Lasst uns gerade in dieser herausfordernden Zeit das Leben feiern."

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Getty Images Nena im Jahr 2017

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Getty Images Nena, Sängerin

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Action Press / RINGIER AG Nena bei einem Auftritt im Jahr 1984