Nena spricht erstmals über ihre kritischen Pandemie-Aussagen

Bereut Nena (63) ihre Aussagen heute? Seit 1982 steht die deutsche Sängerin auf der Bühne und begeistert mit ihren Pop-Hits Tausende Fans. Doch während der Pandemie hatte die Brünette mit ihren polarisierenden Äußerungen und Aktionen für Kopfschütteln gesorgt. Durch ihre Worte löste Nena sogar Diskussionen über Verschwörungserzählungen aus. Nach mehreren Jahren steht der "99 Luftballons"-Star wieder auf der Bühne und verrät: So steht sie heute zu ihren Aussagen.

"Ich hatte auch Momente in meinem Leben, wo mir das sehr nahegegangen ist. Aber diese Art von Welle, die ich da jetzt erlebt habe in den letzten drei Jahren – ich weiß einfach, wo ich stehe und was oder wer ich bin", erklärte die 63-Jährige gegenüber RTL. Dennoch stellte Nena auch klar: "Und dann erreichen mich ein paar Dinge und dann weiß ich okay, daran habe ich noch zu arbeiten."

Derzeit bereite sich Nena nach der langen Pandemie-Pause auf ihre Tour vor. Diese wolle sie nutzen, um mehr Verständnis füreinander zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Menschen sich wieder nahe sind. Das ist für sie auch der Grund, warum ihre Tour den Namen "Wir gehören zusammen" trägt. "Kreativ zu sein, ist für mich das Allerwichtigste", stellte die Sängerin klar.

Nena

Nena im Jahr 2017

Nena in einer TV-Show 2016

