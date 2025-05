Begeistertes Publikum: Dua Lipa singt einen deutschen Song

Dua Lipa (29) hat ihre Fans in Hamburg mit einer gelungenen Überraschung begeistert, wie das Magazin Tag24 berichtet. Während ihrer Show in der Barclays Arena stimmte die Sängerin fast akzentfrei "99 Luftballons" von Nena (65) an und sorgte damit für tosendes Jubeln im Publikum. "Dieser Teil ist bei jeder meiner Shows anders. Ich versuche immer einen Song eines lokalen Künstlers zu singen", erklärte die dreifache Grammy-Preisträgerin. Neben ihrer überzeugenden Stimme zeigte sie bei einem mitreißenden Programm voller Hits, dass sie auch stimmlich und körperlich Höchstleistungen auf die Bühne bringt. Vom ersten Song ihres Sets bis zuletzt hielt Dua ihre Fans in Atem und zauberte eine spektakuläre Show.

Die Pop-Ikone präsentierte dabei aufwendige Choreografien, beeindruckende Lichteffekte und sogar echte Feuerelemente. Ihre Fans erlebten ein Live-Work-out zu "Physical", schwebende Momente während "Anything for Love" und eine besonders intime Performance a cappella. Doch trotz der perfekt inszenierten Show zeigte sich Dua auch nahbar und herzlich. Sie suchte den engen Kontakt zum Publikum, machte Selfies, verteilte Umarmungen und sprach Fans sogar direkt an. Bei ihrem Hit "Be the One" kletterte die 29-Jährige in die Menge und begeisterte durch ihre Spontanität und Verbindung zu den Fans. Sie bedankte sich herzlich: "Danke, dass ihr meine Träume wahr macht und ich jeden Tag machen kann, was ich liebe. Das bedeutet mir die Welt."

Die Fans waren vom Live-Auftritt der "Houdini"-Interpretin, die aktuell Verlobungsgerüchte anheizt, begeistert, wie die Worte eines Konzertbesuchers zeigen: "Das war eine der krassesten Shows, die ich je gesehen habe." Neben den geplanten Terminen in Hamburg folgt Dua ihrer Europa-Tour nach Paris und Prag, bevor sie Ende Mai und Anfang Juni in München gastiert. Die Sängerin, deren Karriere 2015 mit ihrem Hit "Be the One" Fahrt aufnahm, zeigt mit ihrer aktuellen Tour, dass sie zu den ganz Großen der Popwelt gehört. Ihre Mischung aus Perfektionismus, Leidenschaft und einer persönlichen Note macht jeden Abend zu einem einzigartigen Erlebnis.

Getty Images Sängerin Dua Lipa, Paris Fashion Week 2025

Instagram / dualipa Sängerin Dua Lipa, Mai 2025

