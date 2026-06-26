Mariska Hargitays Sohn August ist beinahe zwei Meter groß

Mariska Hargitay (62) hat auf Instagram ein seltenes Foto mit ihrem Sohn August geteilt – und dabei stiehlt der 19-Jährige seiner berühmten Mutter fast die Show. Das Bild entstand bei einem gemeinsamen Ausflug in New York, wo die beiden die Knicks feierten. Auf dem Schnappschuss überragt August die 1,73 Meter große Schauspielerin deutlich. Mit seiner Körpergröße von rund 1,90 Meter kommt er offenbar ganz nach seinem Vater Peter Hermann, der stolze 1,96 Meter misst. In den Kommentaren unter dem Post überschlugen sich die Fans mit Lob für den Studenten: "So gutaussehend" und "Was für ein attraktiver Kerl" waren nur einige der zahlreichen Komplimente.

Besonders auffällig auf dem Foto: Während Mariska ein Knicks-Shirt trug, hatte August ein Shirt mit dem Namen seiner Mutter an – ein kleines Detail, das ihre enge Verbindung unterstreicht. Seit August für den Sommer aus dem College nach Hause gekehrt ist, begleitet er die Schauspielerin regelmäßig bei öffentlichen Auftritten in der Stadt. Mariska selbst hat derzeit einen vollen Terminkalender. Gerade erst gab sie ihr Broadway-Debüt in dem Stück "Every Brilliant Thing", das noch bis zum 5. Juli läuft – danach übernimmt Tracee Ellis Ross (53) die Rolle. Anschließend stehen für Mariska bereits die Dreharbeiten zur 28. Staffel von "Law & Order: SVU" an.

Mariska und ihr Ehemann Peter Hermann, den sie 2004 heiratete, sind gemeinsam Eltern von drei Kindern. Neben August gehören auch zwei Adoptivkinder zur Familie: Tochter Amaya und Sohn Andrea, die das Paar 2011 innerhalb von nur sechs Monaten adoptierte. "Wir hätten nie im Leben gedacht, dass es so schnell passieren würde", sagte Mariska damals und ergänzte: "Aber irgendetwas in uns wusste, dass es richtig war." Peter steht seiner Frau dabei in jeder Hinsicht zur Seite – auch bei ihrem aktuellen Broadway-Engagement. Gegenüber dem Magazin People schwärmte er: "Zuzusehen, wie der Mensch, den ich liebe, etwas tut, das er liebt, ist schöner, als ich es beschreiben kann."

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Getty Images Mariska Hargitay bei der Premiere von "Every Brilliant Thing"

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Instagram / thereakmariskahargitay Mariska Hargitay mit ihrem Sohn August (links)

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Getty Images Peter Hermann und Mariska Hargitay mit ihren Kindern