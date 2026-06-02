Mariska Hargitay über den geheimen SVU-Kuss mit Chris Meloni

Mariska Hargitay (62) sorgt mit einer überraschenden Beichte für frischen Wirbel um ihre Kultserie Law & Order: Special Victims Unit. In einem Interview mit People spricht die Olivia Benson-Darstellerin ganz offen über einen geheimen Kuss mit ihrem langjährigen Kollegen Christopher Meloni (65), der allerdings nie im TV zu sehen war. Die Szene wurde bereits vor einigen Jahren in New York gedreht, als Chris noch als Elliot Stabler für "SVU" vor der Kamera stand. In der betreffenden Folge aus Staffel 24 kam es im Drehbuch nur zu einem Beinahe-Kuss in der Küche – doch am Set passierte mehr, wie Mariska nun bestätigt.

Schon im Gespräch mit The Hollywood Reporter hatte Mariska verraten, dass es tatsächlich eine Version der berühmten Küchenszene gibt, in der Olivia und Elliot sich wirklich küssen. Sie und Chris seien überzeugt gewesen, dass dieser Moment nach all den gemeinsamen Jahren "verdient" gewesen sei und die komplizierte Verbindung ihrer Figuren besonders menschlich und nahbar gezeigt hätte. Am Ende habe sich Serienmacher Dick Wolf jedoch anders entschieden und den tatsächlichen Kuss aus dem fertigen Schnitt entfernen lassen, sodass nur der Beinahe-Kuss im Fernsehen landete. Jetzt stellt Mariska im People-Interview noch einmal klar: "Es gab diesen Moment."

Privat verstehen sich Mariska und Chris seit vielen Jahren blendend. In Interviews betonen beide immer wieder ihre enge Freundschaft. Während Chris sich nach seinem Ausstieg aus "SVU" mit dem Spin-off "Law & Order: Organized Crime" ein eigenes Serienuniversum aufbaute, blieb Mariska ihrem Dauerbrenner treu und ist mittlerweile das Gesicht der Show. Aktuell steht die Schauspielerin mit dem Ein-Personen-Stück "Every Brilliant Thing" auf der Bühne, bevor sie im Juli wieder als Olivia Benson vor der Kamera steht und Staffel 28 dreht. Im Interview schwärmt sie von der Arbeit mit ihrem Team, der neuen Showrunnerin Michele Fazekas und davon, wie sehr sie ihren Job noch immer liebt.

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IMAGO / Future Image Christopher Meloni und Mariska Hargitay bei den Emmys, 2025

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Instagram / therealmariskahargitay Mariska Hargitay und Christopher Meloni bei den Emmys, 2025

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Getty Images Mariska Hargitay und Christopher Meloni, "Law & Order"-Darsteller, 2022