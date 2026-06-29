Mariska Hargitay fühlte sich von ihrem Vater verraten

Jahrzehntelang glaubte Mariska Hargitay (62), dass Mickey Hargitay ihr leiblicher Vater ist – bis sie herausfand, dass der Las-Vegas-Entertainer Nelson Sardelli ihr biologischer Vater ist. Dieses lange gehütete Familiengeheimnis hat die Schauspielerin jetzt im Podcast "Making Space" von Hoda Kotb offengelegt. Entdeckt hatte sie die Wahrheit, nachdem ein Fan ihrer Mutter ihr ein Foto von Nelson gezeigt hatte, wodurch ihr Verdacht geweckt wurde. "Ich war so wütend und fühlte mich verraten", erinnert sich Mariska an die Momente, als sie von ihrer Entdeckung erfuhr.

Als die "Law & Order: SVU"-Darstellerin Mickey auf die Vaterschaft ansprach, stritt dieser alles ab. "Er sagt: 'Wovon redest du?! Du siehst genauso aus wie mein Vater. Du bist meine Tochter. Du bist meine Tochter'", sagte Mariska im Podcast. Rückblickend bewertet sie das anders, als sie es damals tat: "Ich verstehe das jetzt. Er hatte auch so viel Schmerz." Sie habe damals beschlossen, das Thema nicht weiter anzusprechen – aus Rücksicht auf Mickey. "Ich hatte das Gefühl, dass er mehr Schmerz hatte als ich", so die Schauspielerin. Als sie Nelson Sardelli schließlich in Atlantic City aufsuchte, wo er gerade auftrat, ließ sie kaum Zweifel daran, auf welcher Seite ihre Loyalität stand. Gegenüber Vanity Fair erklärte sie: "Ich war voll im Olivia-Benson-Modus. Ich sagte: 'Ich will nichts, ich brauche nichts von dir... Ich habe einen Vater.'" Nelson brach daraufhin in Tränen aus und sagte: "Ich habe 30 Jahre auf diesen Moment gewartet."

Mariska ist die Tochter des Hollywood-Stars Jayne Mansfield, die 1967 bei einem Autounfall ums Leben kam. Mariska war damals gerade drei Jahre alt. Die Geschichte rund um ihre Eltern und ihre eigene Herkunft verarbeitete sie in dem Dokumentarfilm "My Mom Jayne", den sie selbst inszenierte und der 2025 erschien. Sowohl Mickey als auch Nelson Sardelli hatten laut Mariska ein gegenseitiges Verständnis füreinander: Nelson habe Mickey einst gesagt, er sei der Vater des Kindes, "weil du derjenige bist, der nachts mit ihr aufsteht, du bist derjenige, der immer für sie da ist."

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Getty Images Mariska Hargitay bei einem NBCUniversal-Event in Beverly Hills

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Getty Images Mariska Hargitay, November 2023

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Getty Images Jayne Mansfield schaut in die Kamera, ca. 1955.