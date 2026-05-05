Mariska Hargitay enthüllt "SVU"-Kussszene mit Christopher

Fans der Kultserie Law & Order: SVU dürften bei dieser Enthüllung große Augen machen: Mariska Hargitay (62) verriet kürzlich gegenüber The Hollywood Reporter, dass sie und ihr langjähriger Co-Star Christopher Meloni (65) tatsächlich eine Kussszene für die Serie gedreht haben – und zwar zwischen ihren Figuren Olivia Benson und Elliot Stabler. "Ich glaube, wir hatten das Gefühl, dass dieser Moment verdient war, dass diese Sache für einen Moment passieren konnte – und so haben wir es auch gedreht", erzählte die Schauspielerin. Was für viele Zuschauer ein lang ersehnter Moment gewesen wäre, landete allerdings im Schnittraum. Der Kuss hat es nie auf den Bildschirm geschafft. Stattdessen war im Fernsehen nur der berühmte Beinahe-Kuss zu sehen – ein Moment, der Fans seit Jahren in Atem hält.

Verantwortlich für das Veto war Serienschöpfer Dick Wolf, der sich bewusst gegen den Kuss entschied. Christopher soll diese Entscheidung offenbar nicht geteilt haben. Der 65-Jährige hatte sich bereits in einem Gespräch mit TVLine anlässlich der fünften Staffel von "Law & Order: Organized Crime" geäußert. "Wir haben versucht, etwas umzusetzen. Ich glaube nicht, dass es funktioniert hat, aber ich werde euch nicht sagen, warum es nicht funktioniert hat", sagte er damals. Er stellte außerdem klar, dass die Schauspieler nicht entscheiden, was am Ende im Schnitt landet: "Wir haben diese Macht nicht. Wir tun nur unser Bestes, um ehrlich mit den Szenen zu sein, die wir bekommen."

Dass die beiden Stars auch abseits der Kamera eine außergewöhnlich enge Verbindung haben, ist kein Geheimnis. Im Podcast "Call Her Daddy" schwärmte Mariska zuletzt von ihrer Freundschaft mit Christopher: "Wir sind einfach verbunden. Wir sind so eng. Es ist, als hätten wir gemeinsam gekämpft. Wir kennen uns so gut. Wir lieben einander so sehr." Als er die Serie nach der zwölften Staffel im Jahr 2012 verließ, traf sie das hart. "Ich war am Boden. Es ist sehr schnell passiert, und es war überraschend", erinnerte sie sich. 2021 kehrte er mit dem Spin-off "Law & Order: Organized Crime" zurück – doch auch dieses Kapitel ist nun beendet: Das Magazin People bestätigte Mitte April, dass die Serie nach fünf Staffeln nicht verlängert wird.

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Imago Mariska Hargitay am Set von "Law & Order: SVU" in New York

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Imago Christopher Meloni bei Dreharbeiten zu "Law & Order: SVU" in Tribeca

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Getty Images Christopher Meloni und Mariska Hargitay bei den 77. Prime Time Emmy Awards