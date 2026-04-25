Mariska Hargitay hofft auf SVU-Comeback von Chris Meloni

Mariska Hargitay (62) macht den Fans von "Law & Order: SVU" neue Hoffnung auf ein Comeback von Chris Meloni (65). In einem Interview mit Deadline spricht die Schauspielerin darüber, wie sehr sie ihren früheren Serienpartner vermisst – und dass sie sich eine Rückkehr von Chris als Elliot Stabler an ihre Seite gut vorstellen kann. "Ich liebe Chris und ich liebe es, mit Chris zu spielen, also bin ich immer offen dafür, mit ihm zu arbeiten und Benson und Stabler zusammenzubringen", schwärmt Mariska. Die Kultkollegen hatten zuletzt vor allem in Crossovers zwischen "SVU" und dem Spin-off "Law & Order: Organized Crime" gemeinsame Szenen. Genau dieser Ableger ist nach fünf Staffeln nun eingestellt worden.

Trotz des Serien-Aus sieht Mariska die gemeinsame Zukunft der beiden Fanlieblinge nicht als beendet. Sie betont, wie sehr sie die besondere Verbindung zwischen Olivia Benson und Elliot Stabler schätzt. "Dass unsere Beziehung so ikonisch in der Kultur war und Benson und Stabler immer noch bei den Leuten ankommen, bedeutet mir sehr viel", erklärt die Darstellerin im Gespräch mit Deadline. Gleichzeitig verweist sie auf den vollen Terminkalender ihres Freundes: Chris ist aktuell für die neue Serie "The Land" vor der Kamera, die von Dan Fogelman stammt. An seiner Seite spielen dort unter anderem Mandy Moore (42), William H. Macy und Chace Crawford, die Produktion läuft bereits, die Ausstrahlung ist für dieses Jahr bei Hulu geplant.

Mariska und Chris standen erstmals 1999 gemeinsam für den Start von "Law & Order: SVU" vor der Kamera und prägten das Format als Duo Olivia Benson und Elliot Stabler über viele Jahre. Während Fans auf eine große TV-Romanze der beiden Ermittler hofften, blieb es auf dem Bildschirm bei einer tiefen, aber platonischen Bindung. Hinter der Kamera entwickelte sich ebenfalls eine enge Freundschaft. Mariska beschreibt Chris als jemanden, dem sie sehr nahesteht, und betont, wie wertvoll es für sie sei, nach all den Jahren noch immer so stark mit ihm verbunden zu sein.

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Getty Images Christopher Meloni und Mariska Hargitay bei der Premiere von "My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay" beim Tribeca Festival 2025

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Getty Images Mariska Hargitay bei einem NBCUniversal-Event in Beverly Hills

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Getty Images Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Richard Belzer und Dann Florek bei der Joyful Heart Foundation Gala 2013 in New York