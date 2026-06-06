Mit Promi-Support: Mariska Hargitay feiert Broadway-Debüt

Es war ein großer Abend für Mariska Hargitay (62): Die Schauspielerin hat am 2. Juni ihr lang ersehntes Broadway-Debüt gefeiert. Im Hudson Theatre in New York City stand sie erstmals in dem gefeierten Solostück "Every Brilliant Thing" auf der Bühne – ganz allein, ganz im Rampenlicht. Auf dem roten Teppich strahlte sie in einem seidenen, cremefarbenen Top, einem glitzernden Metallic-Midirock mit floralen Verzierungen und zarten Riemchensandalen. Zur Feier des Abends hatte sie ein prominentes Publikum um sich geschart: Jodie Foster (63) erschien mit ihrem ältesten Sohn Charles Bernard, und auch Christopher Meloni (65) war gekommen, um seine langjährige Schauspielkollegin zu unterstützen. Weitere Gäste der Premierennacht waren Kelli Giddish (46), Diane Sawyer (80), Katie Couric (69), Neil Patrick Harris (52), Hugh Dancy (50) und Candice Bergen.

Der Abend war nicht nur emotional, sondern auch ein kommerzieller Erfolg. Laut Deadline lag die Auslastung des Theaters bei beeindruckenden 97 Prozent. Die Einnahmen der Eröffnungswoche beliefen sich auf über eine Million US-Dollar – konkret auf 1.135.322 Dollar, also umgerechnet rund 977.546 Euro. Damit war Mariskas Debüt durchaus stark, auch wenn die Zahlen unter den Rekordeinnahmen von mehr als zwei Millionen Dollar lagen, die zuletzt in der Abschiedsvorstellung ihres Vorgängers erzielt worden waren. Laut Deadline lagen Mariskas Zahlen aber auf einem vergleichbaren – teils sogar höheren – Niveau als die Einnahmen aus den frühen Wochen von Daniel Radcliffes (36) Laufzeit in der Rolle.

Mariska ist vor allem als Detective Olivia Benson aus der langjährigen Erfolgsserie Law & Order: Special Victims Unit bekannt, für die sie einen Emmy gewonnen hat. In "Every Brilliant Thing" übernahm sie die Hauptrolle von Daniel Radcliffe, der das interaktive Einpersonenstück zuvor gespielt hatte und es zu einem der meistdiskutierten Stücke der Broadway-Saison gemacht hatte. Mit dem Bühnenengagement betritt die Schauspielerin nun ein neues Kapitel ihrer Karriere.

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Getty Images Mariska Hargitay bei der Premiere von "Every Brilliant Thing"

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Imago David Burtka und Neil Patrick Harris bei der Premiere von "Every Brilliant Thing" im Hudson Theatre in New York

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Getty Images Mariska Hargitay nach ihrem Broadway-Debüt in "Every Brilliant Thing" im Hudson Theatre in New York