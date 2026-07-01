Christopher Meloni entging als Türsteher nur knapp dem Tod

Lange bevor Christopher Meloni (65) als Detektiv Elliot Stabler auf dem Bildschirm Verbrecher jagte, hatte er als Türsteher in New York City ein Erlebnis, das ihn fast das Leben gekostet hätte. Der Schauspieler erzählte jetzt im Podcast "Thanks Dad With Ego Nwodim" von einer Nacht in einer kleinen Bar in der Bleecker Street, in der zwei Frauen gegangen waren, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Eine aufgeregte Kellnerin meldete ihm den Vorfall, woraufhin er und der Barmanager sofort nach draußen stürmten. Auf schneebedecktem Pflaster lief Christopher den beiden Frauen hinterher, holte eine ein und forderte sie auf, die Rechnung zu begleichen. Doch dann eskalierte die Situation dramatisch.

Ein Auto raste heran, in dem die Freunde der Frauen saßen – und beide konnten entkommen und einsteigen. Christopher ließ die Sache damit aber nicht auf sich beruhen: "Ich habe die Beifahrertür gepackt", berichtete er im Podcast. Während er sich am Wagen festhielt, schlug ihm eine der Frauen ins Gesicht. Dann rief ein Mann auf dem Rücksitz laut, der Fahrer solle Christopher gegen die geparkten Autos rammen. "Er wollte mich zwischen den geparkten Autos zerquetschen", so der Schauspieler. Obwohl der Vorfall nach seinen Worten nur rund drei Sekunden dauerte, habe er in diesem Moment befürchtet, wegen ein paar Dollar sterben zu müssen. "Es ging los, und man fragte sich, wann man endlich loslassen konnte, ohne unter die Hinterräder zu geraten", erinnerte er sich. Schließlich habe er losgelassen und sei zwar durchgeschüttelt und verletzt worden, ist aber mit dem Schrecken davongekommen. "Warum, zum Teufel, tut ihr das? Was macht ihr da?", habe er sich nur gedacht, so Christopher. Alles wegen einer Rechnung von ungefähr 39 Euro.

Christopher wurde am 2. April 1961 in Washington, D.C. geboren. Sein erster Auftritt vor der Kamera war 1988 ein Gastauftritt in der Serie "The Equalizer". Den großen Durchbruch erlebte er 1999, als er in "Law & Order: Special Victims Unit" die Rolle des Detektivs Elliot Stabler übernahm – an der Seite von Mariska Hargitay (62) als Detektivin Olivia Benson. Nach seinem Ausstieg aus der Serie im Jahr 2011 kehrte er 2021 zunächst für Gastauftritte zurück und übernahm zeitgleich die Hauptrolle in dem Spin-off "Law & Order: Organized Crime", das er fünf Staffeln lang prägte, bevor es 2025 eingestellt wurde.

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Imago Christopher Meloni bei Dreharbeiten zu "Law & Order: SVU" in Tribeca

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ActionPress / Splash News Christopher Meloni am "Law and Order: Organized Crime"-Set

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Getty Images Christopher Meloni und Mariska Hargitay bei den 77. Prime Time Emmy Awards