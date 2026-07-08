Große Ehre: Mariska Hargitay moderiert die 78. Emmy Awards

Für Mariska Hargitay (62) steht laut People ein ganz besonderer Abend bevor: Die Schauspielerin wird am 14. September die 78. Primetime Emmy Awards moderieren. NBC gab die Nachricht bekannt und sorgte damit für Aufsehen in der Filmbranche. Es ist das erste Mal, dass die "Law & Order: Special Victims Unit"-Darstellerin durch die prestigeträchtige TV-Gala führt – und das live auf NBC sowie im Stream auf Peacock. Für Mariska ist es eine Aufgabe, die sie sichtlich bewegt: "Es ist mir eine große Ehre, die 78. Emmy Awards zu moderieren – im 100. Geburtsjahr meines geliebten NBC – und diese außergewöhnliche Gemeinschaft von Geschichtenerzählern zu feiern", sagte sie in einem Statement gegenüber NBC.

Die Verleihung findet im Peacock Theater in Los Angeles statt. Für Mariska ist es nach ihrem Broadway-Debüt in dem interaktiven Soloformat "Every Brilliant Thing" der nächste große Auftritt auf einer Live-Bühne. Zuletzt war sie auch als Emmy-Kandidatin im Gespräch – für ihr Regiedebüt "My Mom Jayne", eine Dokumentation über das Leben und Erbe ihrer Mutter, Hollywood-Legende Jayne Mansfield. Television Academy Chair Cris Abrego zeigte sich begeistert von der Wahl: "Mariska ist einer der beliebtesten Stars des Fernsehens, deren Talent, Authentizität und außerordentliche Verbindung zum Publikum sie zu einer dauerhaften Kraft in unserer Branche gemacht haben."

Mariska ist seit 27 Staffeln als Captain Olivia Benson in "Law & Order: Special Victims Unit" zu sehen – einer der langlebigsten Rollen in der Geschichte des amerikanischen Primetime-Fernsehens. Für diese Leistung wurde sie bereits mit einem Emmy Award und einem Golden Globe ausgezeichnet, dazu kommen acht weitere Emmy-Nominierungen. Neben ihrer Schauspielarbeit ist sie auch als Executive Producerin und Regisseurin bei der Serie tätig. Inspiriert durch ihre Rolle gründete sie zudem die gemeinnützige Organisation Joyful Heart Foundation, die Überlebende von sexueller Gewalt, häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch unterstützt.

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Getty Images Mariska Hargitay, Schauspielerin

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Getty Images Der "Law & Order: Special Victims Unit"-Cast im Oktober 2014 in New York

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Getty Images Mariska Hargitay, Schauspielerin