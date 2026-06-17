22 Jahre Liebe: Mariska Hargitay verrät ihr Ehegeheimnis

Fast 22 Jahre sind Mariska Hargitay (62) und ihr Ehemann Peter Hermann bereits verheiratet – und die Ehe der beiden scheint so stark wie nie. Jetzt hat die Schauspielerin, bekannt aus der Krimiserie Law & Order: SVU, in einem Interview mit E! News verraten, was ihrer Meinung nach das Fundament ihrer langen Beziehung ausmacht. Der Schlüssel, so Mariska, liege in dem, was sie als "disziplinierte Neugier" bezeichnet: "Wirklich neugierig auf den anderen zu sein und darauf, wie er etwas erlebt, und wirklich zuzuhören", erklärte sie gegenüber dem Magazin.

Natürlich gebe es auch in ihrer Ehe Meinungsverschiedenheiten – doch das Paar habe gelernt, wie man damit umgeht. "Wenn wir über etwas unterschiedlicher Meinung sind, versuche ich wirklich zu verstehen, was er meint." Sie fügte hinzu: "Wir geben einander den Raum für diese Gespräche, die manchmal schwer sein können, aber wirklich zuzuhören und zu verstehen – denn ich glaube, man gerät in Schwierigkeiten, wenn man sich verschließt und einfach wütend wird." Neben dem gegenseitigen Zuhören spiele auch Humor eine zentrale Rolle. "Mein Mann und ich nutzen viel Humor, um durch Dinge hindurchzukommen", sagte sie. Das gemeinsame Lachen sei eine Art zu sagen: "Ich liebe dich. Es tut mir leid. Ich bin noch hier. Können wir lachen, denn egal was passiert, wir werden das herausfinden."

Mariska und Peter lernten sich kennen, als er 2002 in "Law & Order: SVU" als Gastdarsteller auftrat. 2004 heirateten sie, und im August dieses Jahres feiern sie ihren 22. Hochzeitstag. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder: Sohn August, Tochter Amaya und Sohn Andrew. Dass Lachen schon lange ein wichtiger Bestandteil ihrer Beziehung ist, betonte Peter bereits 2019 gegenüber dem Magazin People. "Es ist die Art, wie wir den Weg zurück zueinander finden", sagte er damals und fügte hinzu: "Wir wissen, dass wir dasselbe Ziel haben. Wir wissen, wohin wir uns bewegen – und wir wissen, dass wir es gemeinsam erreichen werden."

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Getty Images Peter Hermann und Mariska Hargitay bei der amfAR Gala Cannes 2025 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d’Antibes

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Getty Images Mariska Hargitay bei einem NBCUniversal-Event in Beverly Hills

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Getty Images Peter Hermann und Mariska Hargitay mit ihren Kindern