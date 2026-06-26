Süße News: Sängerin Katie Melua erwartet ihr zweites Kind

Katie Melua (41) erwartet ihr zweites Kind! Die britische Sängerin verkündete die freudige Nachricht jetzt auf Instagram mit einem Foto, das sie in der berühmten Blauen Lagune in Island zeigt. Im roten Badeanzug ist ihr Babybauch deutlich zu sehen. Den Schnappschuss machte sie während einer Reise nach Reykjavik, wo sie ein Konzert in der Harpa Concert Hall gab und in ihrer Freizeit das ikonische Geothermalbad besuchte. Schon früher hat die Musikerin darüber gesprochen, dass sie sich Eizellen hat einfrieren lassen, um sich ein zweites Kind zu ermöglichen.

Fans erkannten sofort die Schwangerschaftsrundung und gratulierten in den Kommentaren. "Oh wow, ist Baby Nummer 2 unterwegs?", schrieb eine Person, eine andere kommentierte: "Babybauch? Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, es geht dir gut." Katie ist bereits Mutter eines Sohnes: Sandro kam im Dezember 2022 zur Welt und ist jetzt drei Jahre alt. Der Vater des Kindes ist bisher nicht öffentlich bekannt – die Sängerin hält die Identität ihres Partners bewusst privat.

Die Freude über den Nachwuchs wiegt für Katie besonders schwer, denn der Weg zur Mutterschaft war für sie nicht selbstverständlich. Gegenüber dem Magazin Hello! hatte sie im Jahr 2023 offen über ihre Fruchtbarkeitsängste gesprochen: "Ich wollte ab etwa 26 Jahren ein Baby haben, und ich habe Sandro mit 38 bekommen – das sind gute zwölf Jahre des Grübelns. Es gab eine Phase des Versuchens, die nicht funktioniert hat. Ich dachte, Fruchtbarkeit sei vielleicht ein Problem." Ihren Sohn Sandro beschrieb sie als "den größten Sonnenschein" in ihrem Leben. Vor ihrer heutigen Beziehung war Katie mit dem Motorradrennfahrer und Musiker James Toseland verheiratet, von dem sie sich 2020 scheiden ließ. Über ihren jetzigen Partner sagte sie einst: "Ich bin in die besten Jahre und die beste Zeit meines Lebens geglitten. Es war wunderbar und jeden Tag wird es besser und besser."

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Melua bei den Jazz FM Awards 2026 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / katiemeluaofficial Katie Melua zeigt ihren Babybauch

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Melua im August 2021 in Bonn