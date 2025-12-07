Erkannt? Katie Melua hat auf einmal strahlend blonde Haare

Glamour-Auftritt in London: Katie Melua (41) sorgte am Freitagabend bei "Together At Christmas" in der Westminster Abbey für staunende Blicke – mit völlig neuem Look. Die Sängerin zeigte sich überraschend platinblond, die Haare streng und glänzend zum hohen Dutt gesteckt. Sie strahlte in einem weißen, langen Kleid mit passender Felljacke und bordeauxroten Boots. Gastgeberin Prinzessin Kate (43) begrüßte Katie gut gelaunt in der festlich geschmückten Kathedrale. Mit dabei waren auch Prinz William (43) und die Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), die wie im Vorjahr das besinnliche Event miterlebten.

Das Format setzte erneut auf berührende Momente und starke Geschichten. Die Stunde stand unter dem Motto der Nächstenliebe und des Miteinanders, geehrt wurden Menschen aus ganz Großbritannien, die sich mit besonderer Herzlichkeit in ihren Gemeinden engagieren. Für die Lesungen waren William, Kate Winslet und Chiwetel Ejiofor angekündigt. Musikalisch traten neben Katie auch die Fisherman’s Friends, Griff und Dan Smith von Bastille auf. Kurz vor Einlass gab es jedoch eine Planänderung: Hannah Waddingham sagte ihren Beitrag ab, da ihre Stimme laut Ankündigung durch einen anstrengenden Dreh gelitten habe.

Vor wenigen Tagen berührte ein ganz anderer royaler Auftritt die Herzen: Jessie J (37) sorgte bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall für einen viel diskutierten Moment, als sie entgegen des Protokolls Kate umarmte. Die Sängerin erklärte später in der Sendung "This Morning": "Ich habe einfach eine Mutter gesehen, die auch öffentlich eine Krebserkrankung durchgemacht hat, und ich wollte sie einfach nur umarmen." Jessie verriet außerdem, dass sie Kate vorher höflich um Erlaubnis gebeten hatte.

Getty Images Katie Melua, Dezember 2025

Getty Images Katie Melua und Prinzessin Kate, Dezember 2025

Getty Images Prinzessin Kate umarmt Jessie J bei der Royal Variety Performance 2025