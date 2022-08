Erste Babybauchbilder: Katie Melua erwartet ihr erstes Kind

Mit dieser Nachricht haben die Fans wohl nicht gerechnet! Katie Melua ist aktuell auf Tour durch Europa: Neben Zürich und Straßburg besucht sie auch sechs deutsche Städte und füllt die Hallen mit ihren alten Hits wie "Nine Million Bicycles" und den Songs aus ihrem im vergangenen Herbst veröffentlichten achten Album. Doch noch vor dem Antritt der Tournee offenbarte die Sängerin ein süßes Geheimnis: Katie ist mit 37 Jahren erstmals schwanger!

Auf Instagram teilte sie ein Foto mit ihrer Backstage-Crew, auf dem ihr großer Babybauch deutlich zu sehen ist. "Hier sind wir, das Team, das diesen Sommer auf Tour geht. Das wird meine erste Tournee mit einem Babybauch sein! Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade geschrieben habe!", verkündete Katie darunter überglücklich. Anschließend teilte die Musikerin ein Video von ihrem Auftritt in Zürich, bei dem sie in einem rosafarbenen Satinkleid auf die Bühne kommt – und ihre Babykugel so vor ihrem Publikum perfekt in Szene setzt.

Wer der Vater des Kindes ist, hat Katie allerdings nicht verraten. Erst vor zwei Jahren ließ sie sich nach acht Jahren Ehe von ihrem Mann James Toseland scheiden. "Zum Glück haben wir riesigen Respekt voreinander und es war eine freundschaftliche Trennung. Wir sind gute Freunde geblieben", erklärte die Künstlerin spot on news.

Instagram / katiemeluaofficial Katie Melua in Zürich, Juli 2022

Getty Images Katie Melua im August 2021 in Bonn

Getty Images Katie Melua, Sängerin

