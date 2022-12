Kurz nach Europa-Tournee: Katie Melua ist Mutter geworden!

Katie Melua (38) kann ihr Glück kaum fassen. Die Sängerin verkündete im vergangenen August, dass sie und ihr Partner James Toseland ihr erstes Kind erwarten. Diese frohe Nachricht hatte sie mit einem Bild von sich und ihrer Backstage-Crew verkündet, das sie kurz vor ihrer Europa-Tournee gepostet hatte. Trotz ihres wachsenden Babybauchs zog sie die Tour durch und begeisterte das Publikum bei ihren Konzerten. Doch nun war es endlich so weit: Katie ist vor einem Monat zum ersten Mal Mama geworden!

Auf Instagram teilte die 38-Jährige jetzt einige Aufnahmen, mit denen sie die Geburt ihres Kindes bekannt gab: So sieht man auf einem Bild die kleinen Füße des Babys, auf einem anderen Foto den Kopf. "Es war der beste Monat, den ich je erlebt habe", schrieb die "Wonderful Life"-Interpretin zu ihrem Beitrag und verriet sogar den Namen ihres Sohnes: "Wir sind jetzt Eltern von Sandro, das Ganze fühlt sich an wie ein Traum, ich habe noch nie eine so starke Liebe gespürt."

Auch wenn Katie im Mama-Glück schwelgt, ist sie dennoch froh, nicht alleine zu sein. "Die Erschöpfung ist echt groß!", gab die frischgebackene Mutter zu und richtete das Wort an ihren Mann James: "Ich bin meinem Partner so dankbar." Aus diesem Grund bewundere die Sängerin alle Mütter, die ihr Kind ohne Hilfe großziehen müssen.

Instagram / katiemeluaofficial Die Füße von Katie Meluas Baby

Getty Images Katie Melua, Sängerin

Instagram / katiemeluaofficial Katie Melua in Zürich, Juli 2022

