Vor Schwangerschaft: Katie Melua ließ Eizellen einfrieren

Katie Melua (38) könnte wohl nicht glücklicher sein! Die Sängerin ist im November 2022 zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Partner durfte sie einen kleinen Sohn namens Sandro auf der Welt begrüßen. Nun verriet die britische Künstlerin, dass sie lange Angst hatte, nicht schwanger werden zu können. Um ihren Baby-Wunsch erfüllen zu können, ließ Katie sogar ihre Eizellen einfrieren!

In einem selbstverfassten Artikel für Grazia beschrieb die 38-Jährige ihren Weg zur Mutterschaft. Als sie ihren jetzigen Partner ganz frisch kennengelernt hatte, habe sie sich dazu entschlossen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen: "Ich wollte nicht, dass der Druck mit Mitte 30 und meine Fruchtbarkeitsparanoia den Verlauf unserer Beziehung bestimmt", erklärte Katie. Letztendlich habe es bei dem Paar trotzdem auf dem natürlichen Wege geklappt.

Mit ihrem Nachwuchs habe die Musikerin nun alle Hände voll zu tun. "Die Erschöpfung ist echt groß", berichtete sie ihren Fans in einem Instagram-Post. Der Vater des kleinen Sandro helfe ihr aber, wo er kann: "Ich bin meinem Partner so dankbar", schwärmte die Neu-Mama. Nachdem sie sich 2020 von ihrem Ex-Mann scheiden ließ, hatte sie sich neu verliebt. Wer genau nun an ihrer Seite ist, ließ sie aber nicht durchblicken.

Instagram / katiemeluaofficial Die Füße von Katie Meluas Baby

Getty Images Katie Melua, Sängerin

Instagram / katiemeluaofficial Katie Melua und ihre Crew, Juli 2022

