Enttäuscht? Judith Williams bekommt Auto zum Hochzeitstag

Zum 14. Hochzeitstag im vergangenen Jahr hat Judith Williams (54) von ihrem Mann Alexander-Klaus Stecher (58) jetzt etwas verspätet eine ganz besondere Überraschung bekommen – allerdings nicht die, die sie vielleicht erwartet hätte. Statt einer edlen Designerhandtasche schenkte Alexander-Klaus seiner Frau einen knallroten Alfa-Romeo-Oldtimer, ein elegantes Cabrio, das mit Sicherheit kein Schnäppchen war. Noch vor der Enthüllung deutete die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story an, dass ein Luxusgeschenk in Sichtweite sein könnte – und scherzte dabei schon: "Ich habe die Vermutung, du hast nicht mir etwas zum Hochzeitstag gekauft, sondern dir selber."

Und damit lag Judith gar nicht so weit daneben, denn Alexander-Klaus selbst gab zu: "Man hat mir gesagt: 'Kaufen Sie nie für sich ein Auto, wenn Ihre Frau nichts bekommt'. Also, bevor ich dir die Hermès-Handtasche gekauft hätte, dachte ich, kaufe ich lieber..." Den Satz ließ er bewusst offen – die Botschaft war dennoch unmissverständlich: Vom Oldtimer haben beide was. Judith winkte das Thema Handtasche letztlich gelassen ab und meinte, eine weitere wäre ohnehin nichts gewesen, da sie schon so viele besitze. Ihre kurze Irritation über den roten Flitzer präsentierte sie dabei mit einem deutlich erkennbaren Augenzwinkern.

Dass Judith und Alexander-Klaus Spaß an kleinen Neckereien und Überraschungen haben, zeigte die Unternehmerin bereits in der Vergangenheit. Damals erzählte sie gegenüber RTL, dass sie ihren Mann gerne mit ungewöhnlichen Hotelbuchungen überrascht und so für Abwechslung im Alltag sorgt. Die gemeinsame Liebe zum Scherzen und zu besonderen Momenten scheint ihr Geheimnis für eine glückliche Ehe zu sein. Der gemeinsame Hochzeitstagsclip reiht sich damit nahtlos in ihre Offenheit ein, private Augenblicke mit einer Portion Humor zu teilen und ihren Fans immer wieder einen kleinen Einblick hinter die Kulissen ihrer Beziehung zu geben.

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Getty Images Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher, September 2025

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Instagram / judithwilliams_official Judith Williams mit ihrem Hochzeitsgeschenk, Juni 2026

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Getty Images Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher, November 2021