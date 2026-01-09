Konnte kaum atmen: Judith Williams' Tochter musste in Klinik

Dramatische Szenen im Thailand-Urlaub: Judith Williams (54) musste mit ihrer Familie einen medizinischen Notfall bewältigen, als ihre Tochter plötzlich kaum noch Luft bekam. Wie die Unternehmerin auf Instagram mitteilte, sei das Mädchen nur dank der schnellen Hilfe einer thailändischen Krankenschwester sowie deren Ehemann rechtzeitig ins Krankenhaus nach Phuket gebracht worden. Während der Fahrt und im Krankenhaus wurden alle bürokratischen Hürden von der Krankenschwester übernommen, die jegliche Bezahlung oder Trinkgeld ablehnte. Zu den gesundheitlichen Hintergründen ihres Kindes äußerte sich Judith nicht konkret. "Die letzten 48 Stunden waren intensiv in jeder Hinsicht. Ich bin einfach nur so dankbar", schrieb sie in ihrem Post.

Neben der tief empfundenen Dankbarkeit für die thailändischen Helfer zeigte sich Judith gleichzeitig enttäuscht von ihrer deutschen privaten Krankenversicherung. In ihrem Video schilderte sie, wie schwierig es war, den Notfall telefonisch zu melden. Sie sei zunächst in einer Warteschleife gelandet, und statt schneller Unterstützung habe der Gesprächspartner erst die Versicherungsunterlagen prüfen wollen. "Bei dem Preis, den man bezahlt, frage ich mich, was das soll", meinte Judith sichtlich wütend. Die Situation habe sie so mitgenommen, dass sie nach eigenen Angaben seit Tagen nichts habe essen können.

Trotz ihres Erfolgs hält Judith ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus. Doch gelegentlich gewährt die Unternehmerin ihren Fans doch einen persönlichen Einblick. So verriet die Investorin vor einiger Zeit im Interview mit RTL mit einem Augenzwinkern, dass ihre Vorliebe, fremden Menschen auf der Straße Beauty-Tipps zu geben, ihren Kindern regelmäßig unangenehm ist. "Meine Kinder bremsen mich immer und sagen: 'Mach es bitte nicht, das ist so peinlich'", erzählte sie schmunzelnd. "Ich mache es aber trotzdem!"

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, Unternehmerin

Getty Images Judith Williams, Unternehmerin

