Gewusst? Investorin Judith Williams ist ziemlich schüchtern

Judith Williams (54) ist als erfolgreiche Unternehmerin und Investorin in der TV-Show Die Höhle der Löwen eine feste Größe und zeigte sich im RTL-Gespräch mit Annika Lau (46) von ihrer ganz persönlichen Seite. Mit dabei war auch ihr Ehemann, Alexander-Klaus Stecher (57), der rührende Einblicke in die Charakterzüge seiner Frau gab. "Sie ist oft so bescheiden", verriet Alexander im Interview. Dabei enthüllte er auch, dass seine Frau zu Beginn sogar gezögert hatte, ihre Rolle in der bekannten Gründershow anzunehmen.

Die Bescheidenheit der Unternehmerin ging so weit, dass sie anfangs nicht sicher war, ob sie die richtige Wahl für das TV-Format sei – ein überraschendes Geständnis für jemanden, der heute als beratende Größe geschätzt wird. Ihre Zurückhaltung ist jedoch keine Show, wie sie selbst gegenüber dem Sender verrät: "Ich bin von Natur aus schüchtern." Dass Judith heute so souverän auftritt, zeigt, wie mutig sie sich trotz innerer Zweifel neuen Herausforderungen gestellt hat.

Vor zwei Wochen bewies die Unternehmerin erneut ihre Lebensfreude, als sie mit einem Instagram-Video für Wirbel sorgte. Mit der Zeile "Während alle am Set auf mich warten" zeigte sie sich tanzend in den Gängen des Studios. Die Investorin ließ sich von wartenden Kolleginnen und Kollegen nicht ausbremsen und begeisterte mit ihrer Spontanität – sehr zur Freude ihrer Fans. Wer Judith kennt, weiß: Bei ihr gehören ein gutes Rhythmusgefühl und Selbstironie einfach dazu.

Getty Images Judith Williams beim Deutschen Fernsehpreis 2025

Getty Images Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher, September 2025

Getty Images Judith Williams bei den Bambis 2023