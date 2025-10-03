Das macht Judith Williams vor "Die Höhle der Löwen"-Dreh

Hinter den Kulissen von Die Höhle der Löwen geht es nicht immer nur um knallharte Zahlen und Geschäftsstrategien – manchmal wird auch einfach getanzt! Judith Williams (54) überraschte kürzlich mit einem Instagram-Video, das sie beim ausgelassenen Tanzen in den Studiogängen zeigt. Mit der Überschrift "Während alle am Set auf mich warten" bewies die Unternehmerin dabei nicht nur eine ordentliche Portion Selbstironie, sondern auch ihre ansteckende Lebensfreude. Ihre Performance führte sie mit so viel Elan und Schwung aus, dass den Personen um sie herum gar nichts anderes übrig blieb, als auszuweichen.

Die temperamentvolle Investorin, die seit Jahren ein fester Bestandteil der beliebten Sendung ist, zeigte mit ihrer Tanzeinlage auch, dass sie nichts von ihrem Rhythmusgefühl verloren hat. Schließlich wurde das nicht erst jetzt, sondern bereits 2018 bei Let's Dance bewiesen, als sie in der elften Staffel der Tanzshow den zweiten Platz belegte. In der Show schaffte es nur Ingolf Lück (67) vor sie – ein beeindruckendes Ergebnis für die damals ungeübte Tänzerin. Nun scheint Judith, die immer wieder für gute Stimmung sorgt, ihre Erfahrungen einmal mehr in ihrer Freizeit hinter der Kamera auszuleben.

Privat begeistert die lebensfrohe Unternehmerin ihre Fans nicht nur mit Tanzvideos, sondern auch mit Anekdoten aus ihrem Alltag. Die zweifache Mutter ließ erst kürzlich durchblicken, dass sie auch in ihrem Familienleben für einige Lacher sorgt – zumindest für Außenstehende. Ihre Kinder hingegen reagieren da manchmal weniger begeistert, etwa wenn ihre Mutter wildfremden Menschen auf der Straße Beauty-Tipps gibt. Doch genau diese lockere und authentische Art ist das, was Judiths Fans lieben und was auch vor der Kamera von "Die Höhle der Löwen" immer wieder durchscheint.

Getty Images Judith Williams im September 2024

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Finalisten 2018

Getty Images Judith Williams, Unternehmerin