Skurril? Dieses Kosmetikprodukt verschluckt Judith Williams

Kosmetik ist nicht zum Schnabulieren gedacht, oder? Judith Williams (54) jedenfalls hat in Bezug auf diese Frage im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (51) für einen außergewöhnlichen Moment gesorgt. Die Investorin aus Die Höhle der Löwen verschluckte vor den Augen der Moderatorin eines ihrer eigenen Kosmetikprodukte – ein Augenpad. Um die Reinheit ihrer Kosmetiklinie Judith Williams Cosmetics zu demonstrieren, erklärte die Unternehmerin zunächst: "Wenn ich verkaufe, dann weiß ich ja, was in den Produkten drin ist. Ich weiß zum Beispiel, meine Eyepads hier, dass die so rein sind, ich könnte ein Eyepad essen." Kurz darauf ließ sie ihren Worten Taten folgen und steckte sich das glibberige Produkt, das eigentlich zur Straffung der Unterlider und zur Entfernung von Tränensäcken gedacht ist, in den Mund.

Barbara reagierte entsetzt auf die unerwartete Aktion ihrer Gästin. "Nicht schlucken! Nicht schlucken! Spuck es wieder aus, bitte", rief die Moderatorin lachend. Doch Judith, die seit dem 23. Februar in acht neuen Folgen der 19. Löwen-Staffel bei VOX zu sehen ist, ließ sich nicht aufhalten und schluckte das Augenpad tatsächlich herunter. "Verschluckt! Es ist so rein. Ich lebe noch. Aber ich sollte runterspülen", kommentierte die Unternehmerin gelassen. Auf die Frage nach dem Geschmack verriet sie: "Irgendwie wie ein Mochi schmecken die." Damit verglich sie das Kosmetikprodukt mit den beliebten japanischen Reiskuchen. Barbara wirkte noch immer geschockt und versprach, Judith im Auge zu behalten, doch diese beruhigte sie: "Es ist alles gut, Barbara."

Judith ist seit 2014 als Investorin in der VOX-Gründershow "Die Höhle der Löwen" zu sehen und führt seit vielen Jahren ihre eigene Kosmetiklinie. Barbara hingegen wurde Anfang der 2000er-Jahre durch ihre Moderation der Sendung "Blondes Gift" einem breiten Publikum bekannt und etablierte unter dem Dach von "Barbara Radio" obendrein den Podcast "Frühstück bei Barbara". Darin brachte die kesse Blondine, die kein Blatt vor den Mund nimmt, zuletzt gemeinsam mit Jeannine Michaelsen (44) ihre Abneigung gegen den aktuellen Selbstoptimierungstrend zum Ausdruck. Die beiden Moderatorinnen übten dabei deutliche Kritik am Achtsamkeitshype und fraglichen Beauty-Routinen auf Social Media. Na, dazu dürften nach Judiths Demonstration wohl ihre Augenpads nicht zählen.

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, September 2025

Imago Moderatorin Barbara Schöneberger bei der NDR Talk Show am 5.12.2025 in Hamburg Lokstedt

Imago Jeannine Michaelsen, September 2025