US-Bürgerin: Judith Williams macht einen Einbürgerungstest

Judith Williams (54) steht in München vor einem Schritt, auf den sie seit Jahrzehnten wartet: Die Unternehmerin und TV-Investorin geht in der kommenden Woche zum Einbürgerungstest. Noch ist sie nämlich ausschließlich US-Bürgerin – und das, obwohl sie in der bayerischen Landeshauptstadt geboren wurde und seit ihrer Kindheit in Deutschland lebt. Deutsche Staatsbürgerin ist Judith nie gewesen, weshalb sie sich bisher auch noch nie an einer Wahl beteiligen durfte. Gegenüber der Zeitung Bild spricht sie über ihren Einbürgerungstest. Sie klingt dabei gleichermaßen nervös und glücklich: "Ich bin so aufgeregt. Man muss sich das mal überlegen. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, ich durfte aber noch nie einen Wahlzettel ausfüllen."

Der Hintergrund: Judiths Eltern, der 2023 verstorbene Opernsänger Daniel Lewis Williams und seine Frau Carol, sind beide Amerikaner. Als ihre Tochter 1971 geboren wurde, galt in Deutschland noch das Abstammungsprinzip: Die Staatsbürgerschaft richtete sich nach dem Pass der Eltern, nicht nach dem Geburtsort. So wuchs Judith als Amerikanerin in Trier und später wieder in München auf, baute hier ihre Karriere auf und wurde durch Die Höhle der Löwen einem Millionenpublikum bekannt, ohne jemals deutsche Papiere zu besitzen. Über ihren Mann, den deutschen Medienunternehmer Alexander-Klaus Stecher (58), hätte sie schon früher eingebürgert werden können, allerdings nur unter der Bedingung, ihren US-Pass dafür aufgeben zu müssen. Das kam für sie nicht infrage. Erst das Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz aus dem Sommer 2024, das Mehrstaatigkeit generell erlaubt, öffnete ihr endgültig die Tür.

Für Judith ist der bevorstehende Test weit mehr als ein bürokratischer Termin. "Es geht um Identität", betont sie im Gespräch. Immer wieder habe sie sich gefragt: "Gehöre ich in diesem Land dazu oder nicht?" Sie erinnert sich gut an ihre Rückkehr in die Münchner Heimat. Daran, wie sie nachts mit ihrem kleinen Auto durch die Stadt fuhr, am Friedensengel vorbeikam, ihre Mutter anrief und sagte: "Mommy, I’m home. München ist meine Heimat." Heute lebt Judith mit Alexander-Klaus und der gemeinsamen Patchworkfamilie, insgesamt vier Kinder, nahe der bayerischen Landeshauptstadt. Während sie sich nun mit Lernstoff auf den Einbürgerungstest vorbereitet und lachend verspricht, sie habe den festen Vorsatz, sich anzustrengen, um nicht durchzufallen, rückt für sie ein lang ersehnter Wunsch in greifbare Nähe: Das Gefühl, offiziell dort hinzugehören, wo sich ihr Herz schon lange zu Hause fühlt.

