Wegen eines Videos: Judith Williams musste sich übergeben

Da dreht es einem doch den Magen um: Judith Williams (54) hat im Podcast "Frühstück bei Barbara" von Moderatorin Barbara Schöneberger (52) von einem ziemlich unangenehmen Erlebnis berichtet: Eine gemeinsame Shuttle-Fahrt mit ihrem Die Höhle der Löwen-Kollegen Jochen Schweizer (68) zum Flughafen nach einer Aufzeichnung endete für die Unternehmerin mit einem leeren Magen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Jochen klappte unterwegs seinen Laptop auf und spielte Judith kurzerhand ein Video seiner Knie-Operation vor. "Der hat dann schön vorne einen riesigen Laptop aufgemacht, drückte auf 'Play' und dann hat er uns seine Knie-OP gezeigt", erzählte die in Deutschland geborene US-Amerikanerin im Podcast. Die Folge dessen war denkbar unangenehm: "Daraufhin musste ich mich etwas übergeben, weil ich kann kein Blut sehen."

Das Kuriose daran: Jochen ließ sich davon nicht beirren und spielte das Video einfach weiter. Judith erinnerte sich: "Das hat ihn aber nicht daran gehindert, das einfach weiter abzuspielen, weil wir waren ja noch nicht am Höhepunkt der OP angekommen." Gastgeberin Barbara zeigte sich von der Geschichte amüsiert und rief aus: "Gott, ist das lustig!" Trotz dieser Anekdote fand Judith für alle ihre Showkollegen herzliche Worte und nannte sie "fantastische Grandseigneurs". Beim traditionellen Abschlussspiel des Podcasts, bei dem Gäste ihre Kollegen den Kategorien "Duschen", "Aufstehen" und "Frühstücken" zuordnen, entschied sie sich bei der Dusche für Ex-Rennfahrer Nico Rosberg (40) – und beim Frühstück für Carsten Maschmeyer (66), von dem sie schwärmte: "Ich würde super gerne mal Mäuschen bei dem spielen und wissen, wie hat er das geschafft!"

Auch über ihren Ehemann Alexander-Klaus Stecher (58) hatte Judith im Gespräch mit Barbara nur Gutes zu sagen. Die Unternehmerin ist seit 2011 mit dem Schauspieler verheiratet, gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. "Er ist wirklich ein ganz toller Mann, ich habe ganz großes Glück gehabt", betonte sie, fügte aber schmunzelnd hinzu: "Der wirkt manchmal, glaube ich, etwas arrogant, aber wenn wir alleine sind, ist das der liebste, kuscheligste Bär." Trotz gelegentlicher Meinungsverschiedenheiten verbinde die beiden eine tiefe Innigkeit: "Wir können uns kabbeln, aber wir haben einfach eine ganz große Innigkeit." Judith ist übrigens nicht zum ersten Mal im Podcast von Barbara aufgetreten – zuletzt sorgte die Unternehmerin dort für Aufsehen, als sie eines ihrer eigenen Kosmetikprodukte, ein Augenpad, demonstrativ in den Mund steckte, um die Reinheit ihrer Kosmetiklinie zu beweisen.

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Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, September 2025

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Getty Images Barbara Schöneberger beim ESC-Vorentscheid 2026 in Berlin

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Getty Images Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher, September 2025