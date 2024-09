Das ist Judith Williams Geheimnis für eine glückliche Ehe

Judith Williams (53) und Alexander-Klaus Stecher (56) sind seit über einem Jahrzehnt verheiratet. Wie die beiden ihre Ehe frisch halten, plaudert die Die Höhle der Löwen-Bekanntheit in einem Interview auf dem roten Teppich des Deutschen Fernsehpreises gegenüber RTL aus. "Also, ich habe ja ein Faible: Ich liebe crazy Hotels. Beruflich sind wir ja meistens in sehr, sehr guten Hotels. Und ich finde immer, man muss wirklich bodenständig bleiben", erzählt die Unternehmerin. Sie mache sich häufig einen Spaß daraus, ihren Ehemann zu veralbern: "Dann buche ich mal so ein 2- bis 3-Sterne-Hotel. Aber ich sage ihm, es ist eine Villa. Und dann kommen wir in so eine 19 Quadratmeter kleine Bruchbude."

Von derartigen Witzen ist Alexander-Klaus eher weniger begeistert, wie er während des Gesprächs verrät: "Ich habe mich mal völlig aufgeregt und gesagt: 'Hier liegen Haare von Vorgängern rum.'" Ihren Schatz zur Weißglut zu treiben, sei für Judith jedoch das beste Rezept für eine glückliche Beziehung. "So halte ich unsere Ehe lebendig. Mit schlechten Hotels!", lacht die Medienpersönlichkeit sichtlich amüsiert.

Judith und Alexander-Klaus sind seit 2011 verheiratet. Gemeinsam haben die Fernsehmoderatorin und der Schauspieler zwei Töchter, die sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Hin und wieder macht die Geschäftsfrau aber doch eine Ausnahme und ihre Mädchen dürfen sie auf den Red Carpet begleiten. Dies war beispielsweise vor ein paar Jahren bei der Premiere von "Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert" der Fall.

Getty Images Judith Williams und Alexander-Klaus Stecher, November 2021

Actionpress / Nikita Kolinz / Future Image Judith Williams mit ihren Töchtern Angelina und Sophia, August 2021

