GNTM-Kandidatin Dascha Carriero hat ihren Nick geheiratet

Große Gefühle bei Dascha Carriero (26): Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat ihrem Partner Nick das Jawort gegeben und einige Eindrücke des besonderen Tages nun auf Instagram mit ihren Fans geteilt. Auf mehreren Fotos und Videos zeigt die Reality-TV-Bekanntheit die Hochzeit in romantischen Bildern und gibt dabei auch intime Einblicke in ihren Look und die Feier. Zu sehen ist Dascha in einem bodenlangen, weißen Spitzenkleid, das schulterfrei geschnitten ist und mit einem hohen Schlitz im Rock auffällt. Dazu kombiniert sie einen langen Schleier mit Spitzenborte, einen Strauß aus weißen Rosen und eine elegante Frisur, bei der ihr Haar in sanften Wellen über den Rücken fällt. An ihrer Seite: Bräutigam Nick, der sich für einen klassischen Anzug mit passender Ansteckblume entschieden hat.

Auch die Brautjungfern trugen ein einheitliches Farbkonzept: Sie erschienen alle in Kleidern in verschiedenen Brauntönen – jede in einem eigenen Stil, aber alle in der gleichen Farbe. In den Kommentaren unter dem Post gratulierten zahlreiche TV-Kollegen, darunter Eliob und Linda, Twenty4Tim, Natalia Osada (36) und Chanel Silberberg (25). Auch GNTM-Chefin Heidi Klum (53) ließ es sich nicht nehmen, der Braut zu schreiben. "Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche euch alles Liebe, Glück, Gesundheit und Spaß", kommentierte sie auf Instagram.

Dascha und Nick hatten sich bereits 2024 im Disneyland Paris verlobt. Auf Fotos, die die TV-Bekanntheit damals auf Instagram teilte, war zu sehen, wie Nick vor dem Schloss auf die Knie ging, während Dascha sich vor Überraschung die Hände vors Gesicht hielt. Dazu schrieb sie damals glücklich: "Ich habe Ja gesagt."

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Getty Images Dascha Carriero, Model

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Instagram / daschaaaaaa Dascha Carriero mit ihrem Mann Nick am Hochzeitstag, Juni 2026

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Instagram / dascha_ua Dascha Carriero und ihr Partner Nick

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