So hat Dascha Carrieros Familie auf ihre Verlobung reagiert

Dascha Carriero (24) hat im Disneyland Paris ihren Traumantrag bekommen. Nun sind das Model und ihr Partner Nick offiziell verlobt. Im Promiflash-Interview erzählt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin, was ihre Liebsten über den Antrag denken. "Unsere Familie ist überglücklich. Sie freuen sich für uns und auf unsere gemeinsame Zukunft", schwärmt sie. Viele von ihnen seien sogar schon vorher in den Plan ihres Beaus eingeweiht worden. Die Blondine verrät: "Zusammen mit meiner besten Freundin Eleni Bogatini hat er alles geplant und organisiert."

Daschas BFF Eleni spielte nicht nur bei der Planung eine wichtige Rolle. Die Fotografin schoss auch die Verlobungsfotos, mit denen das Model die freudige Neuigkeit auf Instagram verkündete. Ein Schnappschuss zeigt, wie Nick vor seiner Angebeteten auf die Knie geht und um ihre Hand anhält. Die 24-Jährige wirkt total überrascht von dem Antrag und hält sich die Hände vor ihr Gesicht. Auf dem Kopf des Disney-Fans thronen währenddessen glitzernde Minnie-Maus-Ohren. Zu den Bildern schrieb die Influencerin kurz und knapp: "Ich habe Ja gesagt!"

Nick und Dascha gehen schon seit mehreren Jahren gemeinsam durchs Leben. Bereits 2021 plauderte die Beauty bei einer Modenschau von Kilian Kerner mit Promiflash über ihre Beziehung. "Ich weiß, dass mein Antrag kommt, auch wenn er nicht morgen oder übermorgen kommt", war sie schon damals sicher und fügte hinzu: "Ich weiß, dass ich die Richtige für ihn bin, er ist auch der Richtige für mich." Ihr Partner befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Ausbildung, weshalb sie es mit der Hochzeit nicht eilig hatten.

Anzeige Anzeige

Instagram / dascha_ua Dascha Carriero und ihr Partner Nick

Anzeige Anzeige

Instagram / daschaaaaaa Dascha Carriero, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige