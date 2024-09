Frisch verlobt: GNTM-Girl Dascha Carriero im Liebestalk

Dascha Carriero (24) schwebt auf Wolke sieben – vor wenigen Tagen hielt ihr Partner Nick um ihre Hand an. Im Interview mit Promiflash kommt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Das war der schönste Antrag, den ich mir vorstellen konnte. Ich bin glücklich und froh, so einen tollen Mann an meiner Seite zu haben", erzählt sie. Was Dascha zu ihren Hochzeitsplänen sagt und weiteres erfahrt ihr im Promiflash-Video!

