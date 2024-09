Im Disneyland: Ex-GNTM-Girl Dascha Carriero hat sich verlobt

Süße News von Dascha Carriero (24): Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ist verlobt! Ihr langjähriger Freund Nick hat vor wenigen Tagen um ihre Hand angehalten – und zwar an einem ganz besonderen Ort: dem Disneyland Paris! Auf ihren Instagram-Fotos ist der Moment zu sehen, in dem der Partner der Ukrainerin auf die Knie geht und ihr die Frage aller Fragen stellt. Ganz überrascht und voller Freude hält sich Dascha darauf die Hände ins Gesicht. Ein weiteres Foto zeigt sie mit Minnie-Maus-Ohren, Brautschleier und ihrem Verlobungsring vorm Schloss. "Ich habe Ja gesagt", schreibt sie glücklich unter die Bilderreihe.

Die Fans und Freunde der 24-Jährigen freuen sich total für sie und ihren Verlobten und überschütten sie mit Glückwünschen. Auch ein paar GNTM-Kolleginnen melden sich. Luca Vanak, Theresia Fischer (32) und Ana Martinović schreiben: "Endlich, ich heule", "Wie wundervoll, liebe Dascha" und "Oh mein Gott, Dascha! Glückwunsch!" Eine weitere Freundin kommentiert: "Endlich! [Ich] bin fast geplatzt vor Aufregung! Freue mich so sehr für euch!"

Dascha und Nick sind bereits seit rund sieben Jahren zusammen. Auch wenn sie ihren Liebsten komplett aus der Öffentlichkeit hält, sprach sie vergangenes Jahr bei der Valentinstagsparty von David Lovric im Interview mit Promiflash über ihre Beziehung. "Für die Zukunft wollen wir auf jeden Fall heiraten und Kinder", erklärte das Model – einer Hochzeit sind die beiden also nun einen Schritt näher gekommen. Generell wollen sich die zwei aber nicht so stressen, machte sie deutlich: "Egal, was kommt – Nick und ich halten auch in schweren Zeiten zusammen. Wir haben uns und das ist das Wichtigste!"

Instagram / daschaaaaaa Dascha Carriero, Model

Getty Images Dascha Carriero auf einer Show von Kilian Kerner, Berlin Fashion Week 2022

