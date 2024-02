"Finde es geil": Ex-GNTM-Girl Dascha ist begeistert vom Cast

Hat er sie überzeugt? Dascha Carriero (23) nahm 2021 an der 16. Staffel der Model-Castingshow Germany's Next Topmodel teil – und das durchaus erfolgreich: Die gebürtige Ukrainerin belegte am Ende den zweiten Platz. In diesem Jahr überrascht die Sendung mit einigen Änderungen: Unter anderem dürfen jetzt auch Männer ihre Model-Ambitionen unter Beweis stellen. Gegenüber Promiflash plaudert Dascha aus, was sie von den diesjährigen Teilnehmern hält!

Wie die einstige GNTM-Finalistin im Promiflash-Interview verrät, ist sie sehr begeistert vom Cast der 19. Staffel. "Es wird sehr bunt, sehr verrückt", prophezeit sie. Dass in diesem Jahr auch Männer die Chance bekommen, ihr Können unter Beweis zu stellen, findet sie super: "Ich finde es geil, dass die Männer in diesem Jahr dabei sind, weil nicht nur Frauen das Potenzial haben, Model zu werden, sondern Männer auch. Es gibt so viele Männermodels auf der Welt." Auch dass es zwei Sieger geben wird, stört die 23-Jährige überhaupt nicht. "Das finde ich mega, das ist ja einfach nur fair", erklärt sie.

Das Ex-GNTM-Girl Selma May ist ebenfalls hellauf begeistert von dem neuen Konzept der Show, wie sie in einem früheren Interview mit Promiflash deutlich machte: "Definitiv werden wir die neue Staffel angucken, gerade weil Männer jetzt auch dabei sind, glaube ich, wird das alles noch mal mega-aufregend."

