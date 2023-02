EX-GNTM-Girl Dascha versteht die Kritik an der Show nicht!

Dascha Carriero (22) kann die Vorwürfe gegen GNTM nicht bestätigen. Ab heute macht sich Chefjurorin Heidi Klum (49) im TV wieder auf die Suche nach dem nächsten erfolgreichen Nachwuchsmodel. Doch besonders in den vergangenen Jahren waren auch negative Stimmen gegen die Show immer lauter geworden. Die Zweitplatzierte aus dem Jahr 2021 behauptete gegenüber Promiflash, dass sie nur gute Erfahrungen in der Show gemacht habe.

Die 22-Jährige erinnerte sich im Gespräch mit Promiflash bei der Pre-Valentinstagsparty von David Lovric an ihre Zeit bei der Castingshow: "Ich habe nichts Negatives erfahren in der Zeit." In Bezug auf die Behauptungen, dass die Teilnehmerinnen schlecht behandelt würden, meinte Dascha: "Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. [...] Es wird sich da um einen gekümmert." Die Beauty stellte allerdings die Vermutung an: "Vielleicht brauchen diese Menschen einfach nur Aufmerksamkeit im Moment, aber ich bin wirklich nur zufrieden."

Außerdem ließ Dascha verlauten, dass sie sehr froh über ihre Teilnahme ist: "Ich bin sehr stolz auf mich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir meine eigene Staffel auch angeguckt. Von der Seite sieht man sich natürlich anders, aber ich bin komplett zufrieden." Die Blondine bereue nichts. "Ich würde alles wieder genauso machen", schlussfolgerte sie.

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha Carriero, Ex-GNTM-Kandidatin

Bieber, Tamara / ActionPress Dascha Carriero, Model

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha Carriero, ehemalige GNTM-Kandidatin

