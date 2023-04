Kinder und Heirat: Dascha Carriero verrät ihre Zukunftspläne

Dascha Carriero (22) verrät ihre Zukunftspläne! Im Jahr 2021 nahm die gebürtige Ukrainerin an der 16. Staffel von Heidi Klums (49) Model-Castingshow Germany's next Topmodel teil und schaffte es sogar bis ins Finale auf den zweiten Platz. Das Nachwuchsmodel ist nun seit fast sechs Jahren mit ihrem Boyfriend Nick am Turteln. In einem Interview mit Promiflash gibt die Blondine jetzt preis, auf welche erfreulichen News sich ihre Fans in Zukunft einstellen können.

Im Gespräch mit Promiflash bei der Pre-Valentinstagsparty von David Lovric verrät die 22-Jährige: "Für die Zukunft wollen wir auf jeden Fall heiraten und Kinder." Können Fans also ganz bald schon mit süßem Nachwuchs bei dem Dreamcouple rechnen? "Ja, das kommt noch, aber alles erst später – das muss jetzt noch nicht sein", erklärt Dascha weiter.

Denn Dascha und ihr Partner sind nicht in Eile und genießen aktuell einfach nur ihre Zweisamkeit. Gegenüber Promiflash betont die ehemalige Castingshow-Kandidatin, wie happy sie mit ihrem Boy sei und wie sehr sie seine Ehrlichkeit an ihm schätze. "Egal, was kommt – Nick und ich halten auch in schweren Zeiten zusammen. Wir haben uns und das ist das Wichtigste!", weiß die Beauty.

Anzeige

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha Carriero, Model

Anzeige

Instagram / dascha_ua GNTM-Kandidatin Dascha mit ihrem Freund Nick

Anzeige

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de