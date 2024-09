Hat Dascha Carriero schon Vorstellungen von ihrer Hochzeit?

Vor wenigen Tagen hat Dascha Carrieros (24) Partner Nick ihr die Frage aller Fragen gestellt – und die ehemalige GNTM-Teilnehmerin hat Ja gesagt! Wie die Blondine gegenüber Promiflash ausplauderte, sind die Hochzeitsplanungen sogar schon angelaufen: "Wir sind aktuell auf der Suche nach dem passenden Dienstleister für unsere Traumhochzeit." Doch wie sie die Feierlichkeiten letztendlich gestalten wollen, ließ sie zunächst offen: "Aber unsere genauen Wünsche bleiben vorerst geheim."

Dafür durften sich die Fans umso mehr über Einblicke in die Verlobung des Paares freuen. Im Netz teilte die 24-Jährige eine Bilderreihe des für sie unvergesslichen Momentes, der im Disneyland Paris stattfand. Und wie haben Dascha und Nick diesen besonderen Meilenstein in ihrer Beziehung gefeiert? "Wir haben am Tag der Verlobung noch einen schönen Tag zu zweit im Disneyland verbracht", verriet sie im Interview und schwärmte: "Das war der schönste Antrag, den ich mir vorstellen könnte. Ich bin glücklich und bin froh, so einen tollen Mann an meiner Seite zu haben."

Nick ist Daschas Jugendliebe: Schon seit sieben Jahren gehen die 24-Jährige und ihr Partner durch dick und dünn. Zwar hält das Model seinen Liebsten komplett aus der Öffentlichkeit heraus, jedoch hält sie das nicht davon ab, immer mal wieder in Interviews über ihre Beziehung zu plaudern. Neben der Hochzeit haben die Turteltauben offenbar noch weitere gemeinsame Zukunftspläne, wie sie vor rund einem Jahr in einem Promiflash-Interview verriet: "Für die Zukunft wollen wir auf jeden Fall heiraten und Kinder."

Instagram / daschaaaaaa Dascha Carriero, Model

Instagram / dascha_ua Dascha Carriero und ihr Partner Nick

