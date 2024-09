So märchenhaft war Dascha Carrieros Verlobung im Disneyland

Dascha Carriero (24) machte erst vor wenigen Stunden ihre Verlobung in den sozialen Medien publik. Gegenüber Promiflash schildert die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin, was sich ihr Liebster Nick Besonderes für sie ausgedacht hat: "Der Antrag war eine komplette Überraschung. Ich hab von nichts gewusst und auch nichts geahnt." Dascha sei beruflich im Disneyland gewesen, wo ihr dann auch die Frage aller Fragen gestellt wurde. "Am letzten Tag sind wir ins Disneyland rein und er stand in einem Pavillon und hat auf mich gewartet. Ich hab ihn gesehen und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich hab erst gedacht, dass ich halluziniere. Ich bin dann zu ihm hin. Er hat mich überschüttet mit lieben Worten und dann ist er vor mir auf die Knie gegangen", schildert die Beauty noch völlig liebestrunken.

Dass sich Nick ausgerechnet das Disneyland für seinen Antrag ausgesucht hat, scheint auch kein Zufall gewesen zu sein. "Ich bin ein Disneymensch. Es war schon immer mein Traum, ins Disneyland zu fahren. Das hat bei mir schon angefangen, als ich ganz klein war", erklärt Dascha und fügt noch hinzu: "Schon in meiner Kindheit war Cinderella meine Lieblingsprinzessin. Ich wollte unbedingt in ihr Schloss und mich dort auch wie eine Prinzessin fühlen. Als ich dann erfahren habe, dass es so einen Ort gibt, habe ich von nichts anderem mehr geredet."

Die Fans des Paares, das bereits seit rund sieben Jahren zusammen ist, sind völlig aus dem Häuschen über diese Neuigkeiten. Da ließen es sich auch einige von Daschas ehemaligen GNTM-Kolleginnen nicht nehmen, ihr ihre Glückwünsche auszusprechen. Darunter Luca Vanak, Theresia Fischer (32), Trixi Giese (24), Lea Oude und Ana Martinović. Auch Jasi_xx3 (22) kommentiert auf Instagram begeistert: "Herzlichen Glückwunsch!"

Anzeige Anzeige

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha Carriero, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / daschaaaaaa Dascha Carriero, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige