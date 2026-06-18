Charlotte Würdig nimmt jetzt wieder ihren Geburtsnamen an

Sechs Jahre nach ihrer Trennung von Rapper Sido (45) macht Charlotte Würdig (47) jetzt Schluss mit seinem Nachnamen. Wie die Moderatorin der Bild-Zeitung verriet, wird sie künftig wieder unter ihrem Geburtsnamen Charlotte Engelhardt auftreten. Der Weg dahin gestaltet sich allerdings bürokratisch aufwendig: Das Standesamt schreibt vor, dass sie den Namen zunächst ein Jahr lang als Künstlernamen führen muss, bevor die offizielle Änderung vollzogen werden kann. Erstmals vor Publikum zu erleben ist sie unter dem neuen, alten Namen bereits am 30. Juni – dann moderiert Charlotte Engelhardt auf RTL die Show "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet".

Ihren Ex-Mann Sido, bürgerlich Paul Würdig, hat Charlotte vorab über die Entscheidung informiert – wenngleich sie klarstellt, dass es letztlich allein ihre war: "Es ist ja mein Leben. Also entscheide ich das ganz allein", sagte sie gegenüber Bild. Sido nehme den Schritt sogar positiv auf, erzählte die Moderatorin weiter. Ein Grund dafür sei, dass ihr Geburtsname so in ihrer Linie weitergetragen werde – denn ihr Vater habe keine Söhne. Auch die beiden gemeinsamen Söhne der Ex-Partner, zehn und fast 13 Jahre alt, hätten die Neuigkeit gelassen aufgenommen.

Die neue Sendung, die Charlotte ab Ende Juni moderiert, dreht sich um ganz und gar schwierige Beziehungen. Acht Männer werden dabei mit der Aussicht auf einen Partyurlaub nach Teneriffa gelockt – ohne zu wissen, dass dort ihre Freundinnen auf sie warten, um mit ihnen über Eifersucht, Kontrollverhalten und leere Versprechen abzurechnen. An der Seite von Charlotte moderiert das Realityformat Calvin Kleinen (34). In einem Promiflash-Interview im April schwärmte die 47-Jährige von ihrem Kollegen: "Wir hatten auch schon mal zusammengearbeitet, von daher haben wir einen super Draht. Also: super Typ, hat super viel Spaß gemacht."

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RTL / Stefan Gregorowius "Die Verräter"-Kandidatin Charlotte Würdig

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Action Press / Bernd Kammerer Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Würdig, Moderatoren von "Bad Boyfriends"