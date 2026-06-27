Plötzliches "Die Bachelors"-Aus enttäuscht Kandidatin Lia

Für Kandidatin Lia endete das Kapitel "Die Bachelors" abrupt und mit viel Enttäuschung: In Folge acht der RTL-Datingshow kommt Sebastian Paul für ein klärendes Gespräch in die Villa der Frauen und macht dort reinen Tisch. Der Realitystar erklärt, dass seine Gefühle für Kandidatin Nadja inzwischen so stark seien, dass er keinen Sinn mehr in weiteren Dates sehe. Für die übrigen Frauen bedeutet diese Entscheidung das sofortige Aus. Besonders Lia nimmt die Nachricht mit, wie sie jetzt im Interview mit Promiflash schildert. Sie habe sich mehr erhofft und sei mit dem Wunsch in die Reise gestartet, Sebastian wirklich kennenzulernen und sich womöglich zu verlieben.

Warum sie in diesem Moment so getroffen reagierte, erklärt Lia ganz offen. "Weil ich das Gefühl hatte, nie wirklich die Chance bekommen zu haben, ihn richtig kennenzulernen. Ich bin mit einer offenen Haltung in die Reise gegangen und hätte mir sehr gewünscht, mich zu verlieben", sagt sie im Gespräch mit Promiflash. Ganz unvorbereitet kam Sebastians Schritt für sie zwar nicht, trotzdem habe sie nicht mit einem kompletten Abbruch gerechnet. "Irgendwo ja und nein. Seine Worte und sein Verhalten haben für mich nicht immer zusammengepasst und das hat mir Unsicherheit gegeben", berichtet die Kandidatin. Besonders seit der Nacht, in der Sebastian keine Rosen verteilt hatte, habe sie gespürt, dass sich etwas zuspitzt. Lia erinnert sich: "Ich war ehrlich gesagt überrascht, aber irgendwie auch nicht." Sie habe gemerkt, wie schwer es Sebastian fiel, sich den anderen Frauen gegenüber zu öffnen und dass alles immer stärker in eine Richtung lief.

Inzwischen blickt Lia deutlich ruhiger auf die Situation. Obwohl sie sich gewünscht hätte, dass Sebastian die Reise wie geplant beendet, zeigt sie Verständnis für seine Entscheidung. "Am Ende sollte sowieso niemand etwas erzwingen und schon gar nicht Gefühle", betont sie gegenüber Promiflash. Rund um Sebastian und Nadja hatte sich zuletzt ohnehin schon viel Spannung aufgebaut. Nachdem Sebastian zuvor sogar auf eine Rosenvergabe verzichtet hatte, stand ihre Verbindung immer stärker im Fokus. Nadja geriet parallel wegen ihres Auftretens auf Instagram in die Diskussion, während in der Show längst spürbar war, dass Sebastian sich vor allem auf sie konzentriert. Für Lia blieb damit am Ende vor allem das Gefühl, nie eine echte Chance auf eine tiefere Verbindung bekommen zu haben.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Lia, Content Creatorin aus Cloppenburg

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RTL Sebastian Paul und Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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RTL "Die Bachelors"-Kandidatinnen Lia und Katalina