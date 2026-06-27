Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben auf Mallorca geheiratet

Es ist so weit: Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (56) haben gestern auf Mallorca geheiratet! Das bekannte Goodbye Deutschland-Paar gab sich im Luxusresort Cap Vermell in Canyamel das Ja-Wort. Das Fünf-Sterne-Hotel, das vom Magazin Forbes zu einem der besten Resorts Spaniens gekürt wurde, bot die glamouröse Kulisse für die Traumhochzeit der beiden Realitystars. "Morgen wachen wir irgendwie anders auf", schrieben Peggy und Steff vor der Feier in einer gemeinsamen Instagram-Story. Begleitet wurde der besondere Tag gleich von zwei TV-Teams: Sowohl Vox als auch RTL hielten die Feierlichkeiten mit Kameras fest.

Unter den rund 70 Gästen waren unter anderen der ehemalige Viva-Moderator Mola Adebisi (53), Ur-Bachelor Paul Janke (44) sowie Bauer sucht Frau-Star Patrick Romer (30) mit seiner Freundin Annelie Henze. Gefeiert und getanzt wurde unter anderem zu Musik der Toten Hosen, Böhsen Onkelz und Münchner Freiheit. Auch "Goodbye Deutschland" gratulierte dem Brautpaar öffentlich in den sozialen Netzwerken: "Wir wünschen euch für euren gemeinsamen Lebensweg ganz viel Liebe, Gesundheit, Glück und unvergessliche Momente. Möge eure Ehe genauso abenteuerlich, mutig und voller Zusammenhalt sein wie euer Schritt ins Auswandererleben."

Die Hochzeit war von langer Hand geplant – und dürfte einiges gekostet haben. Wie das Paar selbst in einer Folge von "Goodbye Deutschland" offenbarte, waren allein für die Location bis zu 45.000 Euro eingeplant, und auch ein Spiegelteppich für über 8.000 Euro gehörte dazu. Insgesamt kratzte das Budget klar an der Sechsstelligkeit. Peggy und Steff kennen sich bereits seit 1998, als sie sich in Arenal kennenlernten. 2008 wanderten sie gemeinsam nach Mallorca aus, wo sie seitdem gastronomische Betriebe betrieben haben – zuletzt das Lokal "Tiki Beach" an der Promenade von Cala Ratjada. Im März 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Josephine zur Welt.

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Instagram / steff.jerkel Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter Josephine

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Instagram / jankepaul Ein Blick auf die Hochzeitlocation von Steff Jerkel und Peggy Jerofke, Juni 2026

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Instagram / peggyjerofke Verlobung von Peggy Jerofke und Steff Jerkel