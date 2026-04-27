Sechsstellig: So teuer wird Steff Jerkel und Peggys Hochzeit

Ende Juni soll auf Mallorca groß gefeiert werden: Peggy Jerofke und Steff Jerkel (56) machen ihre Traumhochzeit zur Luxus-Sause – und die Zahlen dahinter haben es in sich. In einer neuen Folge der Vox-Doku Goodbye Deutschland legt das Paar offen, womit es rechnet: Für rund 70 Gäste sind ein feines Drei-Gänge-Menü, eine beachtliche Torte, ein DJ und Peggys Traumkleid eingeplant. Schon ein Detail sticht heraus: Ein Spiegelteppich schlägt allein mit 8.100 Euro zu Buche. Das größte Stück vom Budgetkuchen frisst jedoch die Location – sie kostet nach aktuellem Stand zwischen 40.000 und 45.000 Euro. Als Steff beim Kassensturz seine Verlobte darauf anspricht, fragt er: "Schämst du dich nicht?", worauf Peggy trocken antwortet: "Nö." Insgesamt wird's happig: Die Planung kratzt klar an der Sechsstelligkeit – und dürfte sie locker knacken.

Auch Hochzeitsplanerin Gaby bestätigt in der Sendung, dass die Rechnung am Ende im sechsstelligen Bereich landet, ohne eine exakte Zahl zu nennen. Steff wirkt bei den Summen kurz überfordert. "Ich brauch'n Vodka", stöhnt der Auswanderer in "Goodbye Deutschland". Gaby nimmt ihm den Wind aus den Segeln – und hält ihm seine eigenen Vorlieben vor: "Du kennst das auch – wenn es dieses Boot ist oder diese Uhr ist, legst du die Scheine dafür auf'n Tisch", erklärt sie in der Folge. Tatsächlich hatte Steff schon vor einiger Zeit von einer möglichen 250.000-Euro-Hochzeit gesprochen. In der aktuellen "Goodbye Deutschland"-Episode rückt er dann selbstbewusst von der Bremse ab: "Ich heirate schließlich hoffentlich nur einmal." Er macht klar, dass es am großen Tag gern krachen darf. Der Termin für den Eheschluss steht längst: Gefeiert werden soll am 26. Juni auf Mallorca.

Bevor es so weit war, hatten Peggy und Steff lange nach der passenden Kulisse gesucht. Nach einer zähen Location-Suche auf der Insel entschieden sie sich für einen Spot im Süden Mallorcas, genaue Details halten die beiden jedoch weiterhin geheim. Das Paar setzt bei den Vorbereitungen spürbar auf persönliche Akzente: Die Gastronomin Peggy hat ein Faible für auffällige Deko-Elemente wie den Spiegelteppich, während Steff sich gern um die großen Showmomente kümmert. Rund 70 Gäste sind für den großen Tag eingeplant.

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Instagram / peggyjerofke Stephan Jerkel mit seiner Verlobten Peggy Jerofke, Juni 2025

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Instagram / steff.jerkel Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter Josephine

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TikTok / peggyjerofke76 Steff Jerkel und Peggy Jerofke

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