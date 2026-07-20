"Goodbye Deutschland" prägte Daniela Büchners Leben

Die Auswanderer-Doku Goodbye Deutschland feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen – und Daniela Büchner (48) ist eines der prominentesten Gesichter, die die Sendung über die Jahre geprägt haben. In einem Grußvideo blickt der Realitystar auf die Zeit zurück, in der die Kameras ihr Leben begleiteten. Darunter fallen die schönsten, aber auch die wildesten Momente: ihre Hochzeit mit Jens Büchner (†49), die Geburt ihrer Zwillinge sowie der große Schritt, nach Mallorca auszuwandern. Auf RTL meldete sie sich jetzt mit einer klaren Botschaft zu Wort: "Ich würde alles wieder ganz genauso machen."

Neben den schönen Erinnerungen gehören für Daniela aber auch turbulente Augenblicke zu diesem Kapitel. Besonders eine chaotische Reise mit Jens Büchner ist ihr offenbar bis heute im Gedächtnis geblieben. Damals blieb Jens laut RTL irgendwo in Frankreich liegen, unterwegs mit Dannis kleinem Fiat, einem Hund und einer Katze. Genau diese Mischung aus Familienglück, Aufbruch und Chaos macht für Danni den Rückblick so besonders. Auch wenn sie inzwischen seit fast acht Jahren allein auf Mallorca lebt, würde sie an dieser Zeit nach eigenen Worten nichts verändern. Einen klassischen Auswandererrat will die Auswandererin anderen allerdings nicht geben.

Einen Tipp hat sie zum Jubiläum der Sendung dann aber doch noch parat: Wer die Chance habe, sich bei einem solch großen Schritt von einem TV-Team begleiten zu lassen, solle diese Chance nutzen. Für Danni ist die Sendung damit weit mehr als nur ein TV-Format – es ist ein Stück ihrer eigenen Lebensgeschichte. Sie war mit ihrem verstorbenen Mann Jens und ihrer Familie über viele Jahre hinweg regelmäßig in der Doku zu sehen und gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Auswanderer-Show. "Goodbye Deutschland" hat mich wirklich geprägt fürs Leben", sagt Danni im RTL-Video.

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Imago Daniela Büchner beim Mega Park Opening 2026 in Palma de Mallorca

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Action Press / Friedrich, Jürgen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018 in Spanien

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya