Tamara & Marco Gülpen über "Goodbye Deutschland"-Anfänge

Der Sender VOX feiert zwei Jahrzehnte Goodbye Deutschland – ein Jubiläum, das auch die Doku-Soap-Urgesteine Tamara und Marco Gülpen nicht nur als Zuschauer zelebrieren. Das Paar, das auf Mallorca lebt und dort das Hostal Playa de Palma betreibt, ist gleich in mehreren der vier Jubiläumsfolgen zu sehen, die VOX ab dem 20. Juli immer montags ab 20.15 Uhr ausstrahlt. Im Gespräch mit der Mallorca Zeitung blicken die beiden auf unvergessliche Drehtage zurück – darunter auch auf Szenen, die nie im Fernsehen zu sehen waren. Tamara schildert einen besonders schmerzhaften Moment: Auf dem Weg zum Dreh sei sie kurz vor den Aufnahmen richtig schlimm gestürzt. "Es hat auch richtig geblutet", erinnert sie sich. Trotzdem habe sie die Zähne zusammengebissen und weitergemacht. Die Aufnahmen des Sturzes wurden später herausgeschnitten.

Auch Marco hat eine kuriose, aber nicht minder unvergessliche Situation parat: Er habe Tamara im Lokal gerade vor einem Teppich gewarnt, der seiner Meinung nach eine Stolperfalle darstelle – als im gleichen Moment im Hintergrund tatsächlich ein Hotelgast genau darüber stolperte. Wirklich gesehen haben das damals die wenigsten. Beim Thema Familie zogen sie klare Grenzen. Emotional besonders bedeutsam war für beide die Geburt ihres Sohnes Giulio. Das Drehteam war zwar nicht direkt im Kreißsaal dabei, dafür aber kurz danach. "Ich war fix und fertig, ungeschminkt, ungeduscht, und dann stand schon 'Goodbye Deutschland' da", erinnert sich Tamara mit gemischten Gefühlen. "Ansonsten lassen wir extreme emotionale Themen raus. Das machen wir im Privaten untereinander aus", resümiert Marco. Auch Giulios erster Tag im Kindergarten – in einem fremden Land, ohne die Sprache zu sprechen – habe die beiden sehr bewegt, betont Marco.

Marco Gülpen ist seit 2015 Teil des Formats, das viele TV-Größen wie Daniela Katzenberger (39) hervorbrachte. Tamara stieß drei Jahre später dazu. Anfangs war die Begeisterung bei ihr überschaubar: "Ich wollte eigentlich mit Fernsehen und alledem gar nichts zu tun haben", gibt sie offen zu. Marco erinnert sich mit einem Schmunzeln daran, dass sie beim ersten gemeinsamen Drehtag "überhaupt keinen Bock" hatte und am liebsten nur von hinten zu sehen gewesen wäre. Das hat sich seitdem grundlegend geändert. Privat zogen die Gülpens, die ihr gemeinsames Leben einst als Angestellte und Chef begannen und mittlerweile verheiratet sind, vor Kurzem in ein neues Haus in der Gemeinde Llucmajor. Erst 2025 hatten sie sich endgültig entschieden, ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft auf Mallorca zu setzen.

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Imago Tamara und Marco Gülpen bei den RTL+ Reality Awards 2026

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Instagram / tamara_gulpen Tamara und Marco Gülpen mit Sohn Giulio

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Imago Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln