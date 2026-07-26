Peggy und Steff zeigen ihre teure Traumhochzeit bei Vox

Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (56) lassen ihre große Liebe noch einmal im TV aufleben: Vox zeigt am Montag, den 27. Juli, ihre Traumhochzeit auf Mallorca in einer extra langen Spezialfolge. In der Ausgabe mit dem Titel "Peggy und Steff: Die Traumhochzeit + Ute und Kwesi: Familienglück in Gambia?" begleitet das Format Goodbye Deutschland das Kultpaar bei seinem großen Tag auf der Sonneninsel. In einer Luxuslocation auf Mallorca laufen Generalprobe, Styling und letzte Absprachen auf Hochtouren, bevor Peggy und Steff sich bei der freien Trauung erstmals als Braut und Bräutigam gegenüberstehen. Für RTL+-Abonnenten ist die emotionale Folge rund um die Mallorca-Auswanderer schon vorab abrufbar.

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Die Songs, die in der Folge beim Einzug des Paares zu hören sind, sind nicht dieselben, die bei der echten Trauung gespielt wurden. Aus rechtlichen Gründen konnten die Originaltitel nicht verwendet werden. Besonders schmerzt Peggy das, weil die Songauswahl für das frisch vermählte Paar eine tiefe persönliche Bedeutung hatte. Laut RTL+ betonte sie: "Wir wollten unsere Gefühle und die Message der Songs transportieren, die dahintersteckt. Es steht eine ganz krasse Message hinter unseren Songs, die wir uns beide mitgeben." Besonders der Song "Oceans Where Feet" habe bei ihr ein "krasses Gänsehaut-Feeling" ausgelöst. Abgesehen von dieser Enttäuschung zeigte sich die Auswanderin mit der fertigen Folge jedoch sehr zufrieden.

Peggy und Steff gehören zu den bekanntesten Gesichtern von "Goodbye Deutschland", das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert. Kennengelernt hatten sie sich bereits 1998 in Arenal, 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Dort eröffneten sie im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada – darunter im Mai 2021 das Lokal "Tiki Beach" an der Promenade. Nach fast 30 gemeinsamen Jahren haben die beiden nun also auch offiziell geheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter: Josephine, die im März 2018 zur Welt kam, nachdem das Paar lange auf Nachwuchs gehofft hatte.

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Instagram / steff.jerkel Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter Josephine

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TikTok / peggyjerofke76 Steff Jerkel und Peggy Jerofke

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Instagram / peggyjerofke Stephan Jerkel mit seiner Verlobten Peggy Jerofke, Juni 2025