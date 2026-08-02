Sorge um Thommy Schmelz: Ehefrau Kathrin gibt neues Update

Seit Donnerstagabend liegt Thommy Schmelz erneut auf der Intensivstation des Krankenhauses Son Espases auf Mallorca – und seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz hält die Fans in den sozialen Medien auf dem Laufenden. Grund für die Einweisung ist eine Lungeninfektion. Die Ärzte vermuten, dass Bakterien aus verunreinigtem Bauchwasser in die Lunge gelangt sein könnten. "Zusätzlich kann es sein, dass der Pilz wieder aktiv geworden ist", erklärt Kathrin in einem Video auf Instagram.

Trotz der ernsten Lage gibt Kathrin ein verhältnismäßig beruhigendes Update: "Er ist am Beatmungsgerät und nicht im Koma", betont die Mallorca-Auswanderin und fügt hinzu, dass das vor einem Jahr noch ganz anders gewesen sei. Besuchen darf sie ihren Mann auf der Intensivstation dreimal täglich, jeweils eine halbe Stunde. Über das Wochenende habe sich Thommys Zustand nicht verändert. Die Ärzte haben Kulturen angelegt, um die genauen Verursacher der Entzündung zu ermitteln. Eines steht laut Kathrin aber bereits fest: Es handelt sich nicht um denselben Pilz, der im vergangenen Jahr die Infektion ausgelöst hatte. "Bis frühestens Montag oder Dienstag werden wir die Ergebnisse der Kultur bekommen", sagte sie gegenüber der Mallorca Zeitung.

Thommy kämpft schon seit Längerem mit massiven gesundheitlichen Problemen. Immer wieder wurde er im Son Espases behandelt, weil sich in seinem Körper gefährlich viel Flüssigkeit angesammelt hatte. Erst im Juni 2026 verbrachte er eine Woche im Krankenhaus, wo die Ärzte insgesamt 17 Liter Flüssigkeit aus seinem Körper entfernten. Zuletzt war er dann wegen erneut stark angestiegener Wassereinlagerungen stationär aufgenommen worden, weil ihm diese kaum noch Luft zum Atmen ließen. Thommy und seine Frau Kathrin gehören zu den bekanntesten Gesichtern der Vox-Sendung Goodbye Deutschland. Das Paar lernte sich in Deutschland kennen und lebte unter anderem in Brasilien und Österreich, bevor es sich im mallorquinischen Peguera niederließ – stets begleitet von einem Kamerateam.

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Instagram / mermischmelz Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz im Krankenhaus, Juli 2026

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Instagram / mermischmelz Kathrin und Thommy Schmelz, Reality-TV-Stars

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