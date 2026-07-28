TV-Auswanderer Thommy Schmelz muss erneut ins Krankenhaus

Neue Gesundheits-Sorgen um Thommy Schmelz: Der Goodbye Deutschland-Auswanderer musste erneut ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz meldet sich sichtlich angespannt in mehreren Instagram-Clips aus der Klinik auf Mallorca und schildert, wie ernst die Lage aktuell ist. Thommy kämpft wieder mit extremen Wassereinlagerungen im Körper, die ihm die Luft zum Atmen nehmen. "Das Wasser ist wieder so doll angestiegen und Thommy bekommt kaum Luft", erklärt Kathrin dort. Weil zusätzlich die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, haben die Ärzte den TV-Star erneut stationär aufgenommen und beginnen jetzt wieder damit, überschüssige Flüssigkeit abzuziehen.

In ihrem Video beschreibt die besorgte Ehefrau, dass das Paar eigentlich nur einen Termin beim Internisten für Verdauungsmedizin wahrnehmen wollte. Vor Ort sei aber schnell klar geworden, wie kritisch der Zustand ihres Mannes ist. Das Wasser drücke auf Thommys Lunge, was das Atmen erheblich erschwere. Die Mediziner versuchen nun nicht nur, die Flüssigkeit zu entfernen, sondern auch seine Nierenfunktion zu stabilisieren. Welche konkreten Behandlungsschritte als Nächstes anstehen, weiß Kathrin noch nicht. "Ich muss jetzt erst mal abwarten, bis er auf Station ist und dann das Arztgespräch abwarten", sagt sie. Gleichzeitig bittet sie ihre Community um Unterstützung und Zuversicht für den angeschlagenen Realitystar.

Die aktuellen Sorgen sind ein weiterer schwerer Rückschlag in einer langen Krankheitsgeschichte. Thommy hatte bereits in der Vergangenheit mit massiven Wassereinlagerungen zu kämpfen, Mitte Juni mussten die Ärzte ihm rund 17 Liter Flüssigkeit aus dem Körper ziehen. Schon damals war klar, wie sehr die gesundheitliche Krise das Leben des Paares verändert hat: Thommy kann seinen Beruf als Koch nicht mehr ausüben und seitdem trägt Kathrin allein die finanzielle Verantwortung für das Paar und arbeitet sechs Tage die Woche in einem Restaurant auf Mallorca. "Wenn er zu Hause ist, habe ich doch wieder Angst, wenn ich arbeiten bin, dass irgendwas passiert", gestand sie. Am Ende ihres Instagram-Videos richtete sie eine Bitte an die Fans: "Drückt meinem Schatz die Daumen."

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Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

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Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz im Krankenhaus

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Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz, September 2024