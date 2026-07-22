Peggy Jerofke klagt über Panne bei VOX-Hochzeit

Peggy Jerofke (50) freut sich zwar auf die TV-Ausstrahlung ihrer Traumhochzeit mit Steff Jerkel, doch es gibt einen Punkt, der sie wirklich wurmt. Noch bevor die Hochzeitsfolge Ende Juli bei VOX zu sehen sein wird, meldet sich die Auswanderin mit Kritik zu Wort: Die Songs, die beim Einlaufen in der TV-Produktion zu hören sein werden, sind nicht dieselben, die bei der echten Trauung gespielt wurden. Gegenüber Goodbye Deutschland erklärte Peggy, dass die Cutter dafür verantwortlich seien – und VOX hat ihr dafür auch eine Erklärung geliefert. "Unsere Songs durften aus rechtlichen Gründen nicht verwendet werden. Das finde ich ein bisschen schade", so die 50-Jährige.

Für Peggy ist das mehr als nur ein kleines Ärgernis, denn hinter den Liedauswahlen steckte eine klare Botschaft. "Wir wollten unsere Gefühle und die Message der Songs transportieren, die dahintersteckt. Es steht eine ganz krasse Message hinter unseren Songs, die wir uns beide mitgeben. Wie bei Steff und auch bei mir fühle ich das gar nicht", ärgert sie sich über die Änderungen in der Postproduktion. Besonders ihr eigener Song "Oceans where feet" habe bei ihr für "krasses Gänsehaut-Feeling" gesorgt. "Ich will euch einfach zeigen, was wir gefühlt haben. Dann seht ihr mal einen anderen Steff beim Einlaufen und eine andere Peggy", erklärt sie. Insgesamt fällt ihr Fazit zur fertigen Folge aber dennoch positiv aus: "Das ist wirklich alles sehr schön geworden. Vielen Dank an Goodbye Deutschland und VOX."

Geheiratet haben Peggy und Steff vor rund einem Monat auf Mallorca. Das Paar gab sich im Luxusresort Cap Vermell in Canyamel das Ja-Wort – einem Fünf-Sterne-Hotel, das vom Magazin Forbes zu einem der besten Resorts Spaniens gekürt wurde. Festgehalten wurde der besondere Tag gleich von zwei TV-Teams: Sowohl VOX als auch RTL waren mit Kameras dabei. Peggy kündigt an, ihren Followern die echten Songs und die Stimmung dahinter eigenständig zu zeigen, damit alle nachvollziehen können, was sie und Steff am Tag ihrer Hochzeit wirklich gefühlt haben.

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Instagram / steff.jerkel Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter Josephine

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Instagram / peggyjerofke Stephan Jerkel mit seiner Verlobten Peggy Jerofke, Juni 2025

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TikTok / peggyjerofke76 Steff Jerkel und Peggy Jerofke

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