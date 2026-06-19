Daniela Katzenberger feiert "Goodbye Deutschland"-Comeback

Daniela Katzenberger (39) kehrt nach vielen Jahren zu Goodbye Deutschland zurück. Wie aus aktuellen Programminformationen von Vox hervorgeht, präsentiert die Reality-TV-Bekanntheit am 10. August 2026 zur Primetime um 20:15 Uhr das große "Best of – 20 Jahre GBD". Damit steht Daniela im Finale des vierwöchigen Jubiläumsprogramms des Senders im Mittelpunkt. In der Sonderausgabe blickt sie gemeinsam mit den Zuschauern auf die prägendsten Momente und bekanntesten Gesichter der Kult-Dokureihe zurück. Neben Daniela sollen dabei auch die Reimanns, Familie Mermi-Schmelz sowie Marco und Tamara Gülpen Teil des großen Specials sein.

Der große Jubiläumsabend ist Teil eines ganzen Geburtstagsmonats, den Vox der Auswanderer-Doku spendiert. Vom 20. Juli bis zum 10. August zeigt der Sender insgesamt vier Spezialfolgen: Los geht es mit einer zweistündigen Ausgabe über vier Auswanderer auf vier Kontinenten, danach folgen neue Geschichten von Peggy Jerofke (50) und Steff Jerkel (56) auf Mallorca sowie ein XXL-Update aus dem Trendziel Sansibar. Den Abschluss macht dann Danielas "Best of"-Show, in der noch einmal sichtbar werden soll, wie unterschiedlich die Lebenswege der Auswanderer verlaufen sind – von gescheiterten Ehen bis zu echten Neuanfängen und großen Familienprojekten. Neben den bekannten Gesichtern erinnern Rückblicke auch daran, wie die Doku in den vergangenen 20 Jahren von Vietnam bis Australien immer wieder neue Sehnsuchtsorte in den Fokus gerückt hat.

Für Daniela schließt sich mit dem Moderationsjob ein Kreis: Die Auswanderer-Doku war einst ihr Sprungbrett ins Rampenlicht, heute ist sie als Realitystar, Moderatorin und Unternehmerin fest im deutschen Fernsehen etabliert. In den vergangenen Jahren gab die Kultblondine ihren Fans immer wieder sehr private Einblicke in ihren Alltag als Ehefrau und Mutter und sprach offen darüber, wie wichtig ihr inzwischen klare Grenzen und mehr Auszeiten sind, da sie früher laut eigener Aussage oft unglücklich gewesen sei. Ihr Auftritt bei "Goodbye Deutschland" fällt damit in eine Phase, in der sie ihren Arbeitsalltag bewusster gestaltet und ihren Fokus stärker auf ihr Wohlbefinden und ihre Familie legt. Die gebürtige Ludwigshafenerin ist seit Jahren mit dem Musiker Lucas Cordalis (58) verheiratet, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat.

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Imago Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

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Instagram / tamara_gulpen Tamara und Marco Gülpen mit Sohn Giulio

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Instagram / steff.jerkel Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter Josephine