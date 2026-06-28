353.000-Euro-Geburtstagsparty: Ye West feiert in Versailles

Kanye West (49) hat seinen 49. Geburtstag mit einem opulenten Maskenfest gefeiert – und dabei tief in die Tasche gegriffen. Berichten zufolge ließ sich der Rapper die Feier im Schloss von Versailles in Frankreich fast 353.000 Euro kosten. An seiner Seite war seine Frau Bianca Censori (31), mit der er über 20 Freunde zu dem exklusiven Abend ins historische Schloss einlud. Anschließend zog die Gruppe weiter ins nahe gelegene Luxushotel Airelles, wo das Feiern fortgesetzt wurde, wie TMZ berichtet.

Kanye, der am 8. Juni Geburtstag hat, erschien dem Anlass entsprechend ganz in Schwarz gekleidet – mit Gesichtsmaske, Jacke, Lederhose, Boots und Lederhandschuhen. Bianca wählte einen cremefarbenen Satin-Bodysuit mit passendem Rock und strukturierter Unterlage sowie Satin-Keilabsätze. Ihr Gesicht verbarg die australische Designerin hinter einem auffälligen Federkopfschmuck. Auch die Gäste des Paares trugen stilvolle Masken – manche griffen sogar zu Tiermasken statt zu klassischen Maskenball-Varianten. Dabei war die Feier in Versailles nicht der einzige Grund zum Feiern: Bianca hatte ihren Mann zuvor bereits auf Instagram mit einem liebevollen Post geehrt. "Happy Birthday, Ye. Ich liebe dich mehr als das Leben", schrieb sie zu Fotos und einem Video, das Kanye beim Singen mit einem Freund zeigt. Außerdem nannte sie ihn ihren "ride or die 4ever". Zudem soll das Paar sein Geburtstagswochenende auch im Restaurant Ciel Bleu in Amsterdam begangen haben.

Kanye und Bianca hatten im Dezember 2022 heimlich geheiratet – kurz nachdem seine Scheidung von Kim Kardashian (45) abgeschlossen worden war. Kanye und Kim waren nach sieben gemeinsamen Jahren im Jahr 2021 getrennte Wege gegangen. Die beiden sind weiterhin gemeinsam für ihre vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm da. Ye und Bianca machen immer wieder durch skurrile Outfits auf sich aufmerksam.

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Instagram / biancacensori Bianca Censori und Kanye West, Dezember 2025

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Getty Images Kanye West, Rapper

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Instagram / ye Bianca Censori, Model