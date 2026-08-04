Klage gegen Kanye West: Produzent erhebt schwere Vorwürfe

Kanye West (49) steckt mal wieder in rechtlichen Schwierigkeiten: Ein Musikproduzent hat den Rapper verklagt und wirft ihm vor, für geleistete Arbeit nicht bezahlt worden zu sein. Laut einer Klage, die TMZ vorliegt, wurde der Produzent – der anonym als John Doe klagt – am 1. August 2024 engagiert, gerade einmal zwei Tage vor dem Release von Kanyes Album "Vultures 2". Unter enormem Zeitdruck soll er mehr als 400 Vocal-Generierungen erstellt und mindestens 13 individuelle KI-Stimmenmodelle entwickelt haben.

Dem Kläger zufolge war er direkt an der Rekonstruktion von Gesangsparts beteiligt, hat Gesangsdarbietungen in andere Künstlerstimmen umgewandelt und sogar eigene Aufnahmen als Ausgangsmaterial genutzt, die schließlich in fertigen Masterstücken landeten. Seine Beiträge sollen auf fünf Songs von "Vultures 2" zu hören sein. Außerdem habe er an zwei veröffentlichten Tracks aus Kanyes Projekt "Bully" sowie an mehreren unveröffentlichten Songs mitgewirkt. Für die sieben veröffentlichten Tracks fordert John Doe mindestens 96.660 Euro – 70.298 Euro für "Vultures 2" und 26.362 Euro für "Bully" – sowie weitere Schadenersatzzahlungen für die unveröffentlichten Arbeiten. Zusätzlich verlangt er, dass Kanyes Unternehmen ihn auf den Streamingplattformen korrekt als Mitwirkenden ausweisen. Laut Klage hatte Kanyes Team seine Arbeit Ende 2024 zwar anerkannt und sogar einen sogenannten Master-Buyout angeboten, doch weder Geld noch Credits seien jemals tatsächlich geflossen. Der Produzent habe mehrfach versucht, Kanyes Businessmanager – darunter Milo Yiannopoulos – zu kontaktieren, bisher jedoch ohne Erfolg. Eine Reaktion von Kanye auf die Anfrage von TMZ blieb bislang aus.

Kanye West ist kein Unbekannter, wenn es um Auseinandersetzungen rund um Geld und Geschäfte geht. Der Rapper, der neben seiner Musikkarriere auch als Designer und Unternehmer aktiv ist, war in der Vergangenheit immer wieder in rechtliche Streitigkeiten verwickelt. "Vultures 2" erschien im August 2024 als Teil seiner gemeinsam mit Ty Dolla Sign veröffentlichten "Vultures"-Reihe. Zuletzt sorgte Kanye auch mit seinem Soloprojekt "Bully" für Aufsehen, das ebenfalls Erwähnung in der aktuellen Klage findet.

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Getty Images Kanye West, Februar 2025

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Getty Images Kanye West, Rapper

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Getty Images Ty Dolla Sign, Rapper